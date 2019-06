Der Rauch ist auch vom Osterdeich aus zu sehen. (Marlo Mintel)

In der Bremer Neustadt steht derzeit eine Lagerhalle in Brand. Wie die Feuerwehr Bremen auf Nachfrage bestätigte, sollen sich keine Personen mehr in der Halle aufhalten. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Mehrere Zeugen berichteten von einer Verpuffung.

Durch den Brand kommt es aktuell zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Straße "Beim Neustadtsgüterbahnhof" und darüber hinaus in Woltmershausen. Die Feuerwehr rät Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Der Brand hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr. Derzeit verkehren zwischen Bremen und Delmenhorst keine Züge. (haf)

++Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. ++