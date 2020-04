In einer Lagerhalle in der Louis-Krages-Straße in Gröpelingen ist ein Brand ausgebrochen. Dies sagte ein Sprecher der Feuerwehr Bremen am Vormittag. Einsatzkräfte seien vor Ort. Eine große Rauchschwade ist weithin sichtbar. Die Feuerwehr warnt: "Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab." Teilweise regne es in dem Gebiet sogar heiße Asche.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr stehen zehn Lagerhallen in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen wurde in den geschätzt rund 30 mal 50 Meter großen Hallen Verpackungsmaterial, Papier und Holz gelagert. „Die Herausforderungen ist, den Brand zu stoppen“, sagte der Sprecher. Konkret sollen sieben Lagerhallen davor geschützt werden, in Brand zu geraten.

Ein Schwerverletzter wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Brandursache ist noch nicht klar, die Brandursache werde sich noch über Stunden hinziehen. (cah/röh)