Der Mindestlohn soll Geringqualifizierte besserstellen. (Monika Skolimowska /dpa)

Zwölf Euro und zwölf Cent brutto pro Stunde: So lautet die Empfehlung einer unabhängigen Kommission für die Höhe des Landesmindestlohns ab 1. Januar 2021. Das hat der WESER-KURIER aus Verhandlungskreisen erfahren. Ob es tatsächlich so kommt, wird der Senat voraussichtlich im September entscheiden. Politischer Streit ist allerdings wahrscheinlich, denn der Vorschlag der Kommission trifft auf den Widerstand der Arbeitgeberverbände. Ihre Vertreter wurden in der Mindestlohnkommission überstimmt.

Der Landesmindestlohn ist anders als der Bundesmindestlohn, der ab Januar bei 9,50 Euro liegt, keine verbindliche Gehaltsuntergrenze für alle Bremer Arbeitnehmer. Er gilt nur für die Beschäftigten der öffentlichen Unternehmen des Stadtstaates und seiner Einrichtungen. Privatbetriebe, die Aufträge des Senats annehmen, müssen die Zahlung des Landesmindestlohns ebenfalls garantieren, auch wenn es hier Ausnahmen gibt. Im vergangenen Jahr hatte die Politik den Landesmindestlohn letztmalig nach eigenem Ermessen festgelegt, und zwar auf aktuell 11,13 Euro.

Noch zu Zeiten der rot-grünen Koalition verständigten sich SPD und Grüne darauf, den Landesmindestlohn künftig in bestimmten zeitlichen Abständen von einer unabhängigen Kommission bestimmen zu lassen, die sich aus jeweils zwei Vertretern des Arbeitgeber- und Arbeitnehmerlagers sowie einem neutralen Vorsitzenden zusammensetzt. Diese Moderatorenfunktion hat derzeit die Erlanger Professorin Ingrid Artus inne.

Unter ihrem Vorsitz kam jetzt die Empfehlung von 12,12 Euro zustande, die noch der formalen Bestätigung durch den Senat bedarf. Der Betrag liegt deutlich näher an den gewerkschaftlichen Vorstellungen. Das erklärt auch die sehr unterschiedlichen Reaktionen auf das Ergebnis. Auf Anfrage sagte Bremens DGB-Chefin Annette Düring, sie begrüße das Votum der Kommission. Ein Mindestlohn müsse so bemessen sein, dass seine Bezieher davon auskömmlich leben können. „Es nützt niemandem, wenn die Betroffenen hinterher doch auf aufstockende Leistungen vom Jobcenter angewiesen sind“, sagte Düring.

„Der Standort- und Wettbewerbsnachteil bremischer Firmen wird vertieft“

Auf der Arbeitgeberseite hält man die 12,12 Euro für überzogen und politisch motiviert. Das geht aus dem Minderheitenvotum hervor, das dem offiziellen Votum der Kommission beigefügt ist. Man lehne die angestrebte Erhöhung "entschieden ab", heißt es darin. Es sei nicht nachzuvollziehen, dass der Senat häufig für eine enge Abstimmung mit den niedersächsischen Nachbarn plädiert, aber beim Landesmindestlohn künftig ein Gefälle von 2,62 Euro zulässt, weil Niedersachsen statt eines eigenen Landes- den Bundesmindestlohn anwendet. „Der Standort- und Wettbewerbsnachteil bremischer Firmen wird vertieft“, beklagt der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände im Lande Bremen, Cornelius Neumann-Redlin.

Für problematisch hält er auch den Umstand, dass der Landesmindestlohn in Zukunft sogar über der niedrigsten Gehaltsstufe des öffentlichen Dienstes liegt. Sie beträgt ab Januar nach Angaben aus dem Wirtschaftsressort 11,95 Euro. Die SPD hatte sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, den Landesmindestlohn an diese unterste Stufe zu koppeln. Einen solchen Automatismus wollten allerdings die Grünen nicht.