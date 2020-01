Will den Landesmindestlohn reformieren: Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). (Christina Kuhaupt)

Beim Landesmindestlohn will Bremen abermals mit gutem Beispiel vorangehen. Künftig soll der Landesmindestlohn jährlich statt nur alle zwei Jahre neu festgelegt werden. Und nicht nur das: Auch die Alterssicherung soll bei der Berechnung eine Rolle spielen. Bislang flossen nur die Lohn- und Preisentwicklung in das jeweils errechnete Arbeitsentgelt ein. Eine entsprechende Gesetzesinitiative hat der Senat am Dienstag beschlossen. Von dem Vorstoß erhofft sich Bremen bundesweite Signalwirkung. „Wir hoffen, dass wir mit unserer Initiative im Land eine Debatte anfeuern“, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).