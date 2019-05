Die Spitzenkandidaten am Wahlabend. In dieser Woche beginnen die Sondierungsgespräche zwischen den möglichen Koalitionspartner für Rot-Rot-Grün und Jamaika. Zunächst treffen immer zwei Parteien aufeinander. (Frank Thomas Koch)

Am Tag nach der Bürgerschaftswahl haben sich am Montag jeweils die Landesvorstände von SPD, CDU und Grünen getroffen. Dabei ging es um die Vorbereitung der Gespräche mit möglichen Koalitionspartnern und die Analyse des Wahlkampfs. Der Landesvorstand der CDU legte fest, wer die in dieser Woche beginnenden Sondierungsgespräche für die Partei übernehmen wird. Es sind Bürgerschaftsfraktionschef Thomas Röwekamp, Landesgeschäftsführer Heiko Strohmann, die stellvertretenden Landesvorsitzenden Yvonne Averwerser und Jens Eckhoff sowie Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder als Leiter. Nach den Hochrechnungen von Montag liegt die CDU weiter knapp vor der SPD. Ein Bündnis zwischen Rot-Rot-Grün und Jamaika ist rechnerisch möglich. Das gilt zwar auch für eine Große Koalition, die Sozialdemokraten lehnen allerdings Sondierungsgespräche mit der CDU ab.

Die Christdemokraten treffen nun zunächst die Grünen, dann die FDP. Jede Partei schickt fünf Vertreter ins Rennen. Heiko Strohmann sieht die Gespräche als Möglichkeit, um festzustellen, ob eine Zusammenarbeit zwischenmenschlich passen könnte. „Das ist das Entscheidende. Dann kommt der Inhalt.“ Zumal es mit den Grünen etwa im Bereich Verkehr sowie Bildung nur in Nuancen unterschiedliche Ansichten gebe.

Der Landesvorstand der Grünen traf sich am Montagabend ebenfalls. „Wir haben den Kurs vor der Wahl bestätigt“, sagte Landesvorstandssprecher Hermann Kuhn im Anschluss. „Wir werden ergebnisoffen in die Sondierungsgespräche mit den Parteien eintreten.“ Sicher gebe es bei den Mitgliedern im Herzen oder im Kopf Präferenzen. Die Grünen haben jedoch entschieden, keine der für sie möglichen Koalitionen im Vorfeld zu favorisieren. Am Donnerstag könnten sich die aktuellen Koalitionspartner SPD und Grüne treffen. Am Freitag ist der Austausch mit der FDP und der Linkspartei anvisiert.

Verwundert über CDU

Die wesentlichen Vorbereitungen für Sondierungsgespräche hat die Linkspartei bereits getroffen. Spitzenkandidatin Kristina Vogt, Landessprecherin Cornelia Barth und Landessprecher Felix Pithan werden ihre Partei vertreten. Am Dienstag kommt der Landesvorstand zusammen, um die Treffen vorzubereiten und gegebenenfalls den Kreis der Vertreter zu vergrößern, damit das Verhältnis stimmt, sagte Cornelia Barth. Sie zeigte sich am Tag nach der Wahl verwundert über den Auftritt der CDU. Ihr Eindruck sei, die Partei wolle um jeden Preis ins Rathaus: „Das finde ich schon beeindruckend.“ Dabei gebe es für die CDU derzeit keinen klaren Regierungsauftrag aufgrund der Zahlen. „Da wäre ich ein bisschen bescheidener.“ Barth machte deutlich, die Linkspartei wolle einem Bündnis mit SPD und Grünen nur angehören, wenn es einen echten Politikwechsel gebe. Es sei völlig klar, dass man nicht für ein „Weiter so“ zur Verfügung stehe.

Der Landesausschuss der CDU traf sich am Montag im Anschluss an den Landesvorstand. Traditionell wird in dieser Runde nach Wahlen deren Ausgang besprochen. Die Stimmung war dabei ausgelassen bis euphorisch. „Das gab es lange nicht mehr“, hieß es in den Reihen während des Applauses für Carsten Meyer-Heder. Der gab zu, am Sonntag zunächst etwas „griesgrämig“ gewesen zu sein, schließlich habe er sein Ziel nicht erreicht. Doch unterm Strich lobte er seine Parteifreunde und sich: „Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht.“ In Bremen habe man mit der Wahlkampagne ein Zeichen setzen können, Dinge anders anzugehen. Das sei für die Partei wichtig. „Die jungen Menschen rennen der CDU weg.“ Heiko Strohmann konnte ebenfalls keinen Patzer im Wahlkampf finden und attestierte: „Der Plan ist aufgegangen.“ Der Weg, den „Selfmademan“ zum Kandidaten zu machen, sei nicht ohne Risiko gewesen. An der Spitze der Partei habe es allerdings auch die Ansicht gegeben: „Was haben wir schon zu verlieren?“ Zum Schluss ergriff auf dem sogenannten Kleinen Parteitag der Ehrenvorsitzende der Bremer CDU, Bernd Neumann, das Wort und zeigte sich ebenfalls beeindruckt: „Wir wollten die Genossen immer schlagen, aber haben es nie geschafft.“ Das Ergebnis sei Carsten Meyer-Heder zu verdanken.