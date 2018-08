Die Frau wurde wegen Mordes angeklagt. (dpa)

Vor dem Landgericht Bremen ist am Donnerstagnachmittag das Urteil gegen die 24-Jährige gesprochen worden, die im Dezember 2017 einen Sprengsatz per Post verschickt hat. Der Sprengsatz detonierte nicht, sorgte in Vegesack aber für einen Großeinsatz der Sicherheitsbehörden.

Das Urteil lautet: Zwei Jahre und neun Monate für die versuchte Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und versuchte gefährliche Körperverletzung. Ursprünglich war die Frau wegen versuchten Mordes angeklagt gewesen. Sie soll jedoch nicht ins Gefängnis, sondern wird in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Aktuell ist die Verhandlung vor Gericht unterbrochen, weil sich die Frau während der Urteilsverkündung im Gerichtssaal übergeben hat. (mic)

