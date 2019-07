Das Landgericht verhandelte am Mittwoch, 10. Juli, im Fall des Vorwurfs der Zwangsprostitution und Vergewaltigung. (CARMEN JASPERSEN)

Wegen erheblicher Zweifel an der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Opfers ist am Mittwoch ein 36 Jahre alter Nigerianer vom Landgericht Bremen freigesprochen worden. Eine Landsfrau hatte dem Mann vorgeworfen, sie zur Prostitution gezwungen und vergewaltigt zu haben.

Das Gericht folgte mit dem Freispruch den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Die vorsitzende Richterin Maike Wilkens begründete das Urteil damit, dass es keine objektiven Beweismittel gebe, die die Vorwürfe der Frau stützten. Im Gegenteil: Die Frau habe in zwei entscheidenden Punkten nachweislich die Unwahrheit gesagt. So hatte sie ihr Verhältnis zur Ehefrau des Angeklagten nicht zutreffend dargestellt. Sie hatte angegeben, die Ehefrau nicht gut zu kennen - Aussagen von Zeugen und ein gemeinsames Foto widerlegten dies aber. Auch hatte die Frau vor Gericht nicht richtig dargelegt, wie ihr Verhältnis zu einem wichtigen Zeugen war. „Deswegen können wir uns nicht sicher sein, dass die Vorwürfe stimmen. Es spricht viel dafür, dass sie nicht stimmen“, sagte die Richterin.

Das mutmaßliche Opfer, eine seit 2015 in Bremen lebende Frau aus Nigeria, hatte mit ihrem Freund zusammen mit dem Angeklagten in dessen Wohnung gewohnt. Dieser hatte das Paar nach einem Streit aus der Wohnung geworfen. Dabei soll es darum gegangen sein, dass der Freund in Absprache mit der Ehefrau des Angeklagten die Vaterschaft für das Kind des Angeklagten anerkannt hatte. Damit war der Angeklagte offenbar nicht einverstanden. Laut Richterin hatte die Frau, die mittellos auf der Straße stand, ein Falschbelastungsmotiv. Dies müsse aber nicht bedeuten, dass sie falsche Behauptungen gemacht habe. Bei einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation gelte es jedoch, die Vorwürfe genau zu prüfen.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe von Anfang an. Vor der Urteilsverkündung am Mittwoch sagte er: „Ich weiß nicht, was sie da sagt.“ Das mutmaßliche Opfer, das als Nebenklägerin auftrat, war bei der Urteilsverkündung nicht im Gericht.

Bei einer Verurteilung hätten dem Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft gedroht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Nebenklägerin kann noch Berufung einlegen.