Das Hofbräuhaus Bremen muss die Türen in dem historischen Landgerichtsgebäude an der Ostertorstraße schließen. Politiker sprechen sich dafür aus, dass das Landgericht die Räume nutzen soll. (Christina Kuhaupt)

Das Hofbräuhaus Bremen schließt die Türen, der Mietvertrag ist aufgelöst. Doch was passiert mit den Räumen in dem historischen Landgerichtsgebäude an der Ostertorstraße, in denen das Gasthaus Haxen, Bier und Weißwurst den Gästen servierte?

Vertreter der Bremer SPD und CDU sprechen sich dafür aus, dass das Landgericht die Räume nutzen soll. Wie der WESER-KURIER exklusiv am Mittwoch berichtete, muss das Hofbräuhaus aus „baurechtlichen Gründen“ geschlossen bleiben, der Betreiber erhält dafür eine Entschädigung in Höhe von 370.000 Euro.

„Das Landgericht hat hier bereits Bedarf an den zusätzlichen Räumen angemeldet”, sagt Sascha Aulepp, justizpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Für Aulepp sei völlig klar, dass dieses Gebäude in erster Linie ein Gericht sei. „So gut und beliebt das gastronomische Angebot dort auch war – wenn das Gericht die zusätzlichen Flächen benötigt, um seiner Arbeit nachzukommen und die angespannte Raumsituation zu verbessern, dann muss dies Priorität haben“, sagt Sascha Aulepp. Sie hoffe, dass die angekündigten Gespräche über die künftige Nutzung mit Beteiligung der Ressorts Justiz und Wirtschaft sowie des Ortsamts und des Landesamts für Denkmalpflege nun zeitnah erfolgen und es schnell Klarheit darüber gebe, wie die Räume im Gericht genutzt werden könnten.

Gespräche angekündigt

Der justizpolitische Sprecher der CDU, Oguzhan Yazici, sieht es ähnlich. Er sagt: „Angesichts der neuen Lage bin ich sehr dafür, dass das Landgericht die Räume künftig nutzt. Die Zahl der Haftsachen ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Die schnelle und effektive Arbeit von Gerichten muss Vorrang haben und die in Rede stehenden Räumlichkeiten sind aufgrund der Lage prädestiniert dafür.“

Das Hofbräuhaus hat den Mietvertrag für die Räume im Landgericht laut Mitteilung von Immobilien Bremen im „gegenseitigen Einvernehmen“ mit dem städtischen Liegenschaftsverwalter aufgelöst. In einem internen Papier aus dem Haushalts- und Finanzausschuss, das dem WESER-KURIER vorliegt, werden die Kosten für die Behebung der aller Brandschutzmängel und der notwendigen Sanierung der Küche auf mehr als eine Million Euro geschätzt.