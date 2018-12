Am Landgericht Bremen wurde am Dienstag das Urteil gegen die zwei angeklagten Männer gesprochen. (Carmen Jaspersen)

Der 25 Jahre alte Angeklagte aus Katttenesch muss für drei Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Sein 24 Jahre alter Komplize wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Die Urteile wurden am Dienstag gesprochen.

Die Richter gingen davon aus, dass keine Tötungsabsichten bestanden. Die beiden Täter wurden wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Körperverletzung verurteilt.

Die jungen Männer haben mehr als 20 Mal an unübersichtlichen Stellen in Bremen und Umgebung klobige Hindernisse auf Fahrbahnen platziert, darunter Ziegelsteine, Gehwegplatten, Betonstücke und Nagelbretter. In einem Fall wurde eine Frau verletzt. (mmi/Willborn)

