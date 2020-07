Der Angeklagte wurde wegen versuchten Mordes zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. (Ralf Michel)

Zu vier Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe ist vor dem Landgericht ein 51-Jähriger verurteilt worden, der einem anderen Mann zweimal mit einem Messer in den Oberkörper gestochen hat. Das Gericht wertete das Vorgehen des Täters als heimtückisch, verurteilte den Angeklagten wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung. Damit sattelten die Richter gegenüber der Anklage auf – die hatte versuchter Totschlag gelautet. Ins Gefängnis muss der Verurteilte zunächst aber nicht. Er ist drogenabhängig und wurde deshalb in einer Entziehungsanstalt untergebracht.

Die Tat spielte sich im Drogenmilieu ab. Im Januar dieses Jahres rief der Täter sein späteres Opfer nach eigener Aussage an und bestellte bei dem 25-Jährigen Drogen. Als dieser wie schon viele Male zuvor in die Wohnung des Angeklagten kam, stach dieser unvermittelt auf seinen Dealer ein. Hierin sah das Gericht die Heimtücke begründet. Das Opfer habe nicht damit rechnen müssen, angegriffen zu werden.

Angeklagter kann sich Messerattacke nicht erklären

Der Angeklagte war geständig, gab aber an, während der eigentlichen Tat einen Filmriss gehabt zu haben. Er habe zum Tatzeitpunkt unter Drogen und unter Alkohol gestanden und könne sich die Messerattacke selbst nicht erklären.

Der Prozess wurde bereits am zweiten Verhandlungstag beendet. Straferschwerend wirkten sich für den Angeklagten unter anderem die erheblichen Verletzungen des Opfers aus. Er musste fünf Tage lang ins Krankenhaus, wurde später ein zweites Mal operiert. Einer der Stiche durchtrennte einen Nerv im Schulterbereich, bis heute kann der 25-Jährige zwei Finger seiner linken Hand nicht bewegen. Positiv wertete das Gericht vor allem das Geständnis des Angeklagten und dass er sich schon vor der Verhandlung freiwillig in eine Drogentherapie begeben hatte.