Ein Opfer konnte dem 22-jährigen Vergewaltiger entkommen. (Symbolbild) (dpa)

Wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung ist am Donnerstagnachmittag ein 22-jähriger Flüchtling aus Nigeria vor dem Bremer Landgericht zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Der Mann hatte sich im Juli 2017 mit einem der beiden Opfer, eine heute 30-jährige Frau, an einem See in Huchting zu einem Spaziergang getroffen. In einem entlegenen Bereich umarmte und küsste er die Frau, berührte sie am ganzen Körper und fasste ihr schließlich in die Hose, obwohl sie ihm deutlich sagte, dass sie dies nicht will, beschrieb der Vorsitzende Richter, Thorsten Prange, bei der Urteilsverkündung die sexuelle Nötigung. Zu ihrem Glück kam ein Passant mit einem Hund vorbei, den die Frau um Hilfe bat. „So wurde die Situation aufgelöst und Ihr Opfer konnte entkommen.“

Zweifel des zweiten Opfers

Anders erging es wenig später seinem zweiten Opfer. Diese Frau hatte der Afrikaner in der Straßenbahn angesprochen. Man tauschte Telefonnummern, verabredete sich später zum gemeinsamen Kochen. Am verabredeten Tag im August habe die Frau sogar noch Zweifel bekommen und absagen wollen, erklärte Prange. Um keine Vorurteile zu haben und kein schlechtes Gewissen, sei sie dann aber doch zur Verabredung in der Wohnung eines befreundeten Ehepaar des Täters gegangen.

Dort kochte und aß man zunächst zusammen. Unter dem Vorwand, ihr die Wohnung zeigen zu wollen, lockte der Mann die Frau dann ins Kinderzimmer und vergewaltigte sie dort. Mehr als 20 Mal habe sie „Stop“ gerufen und versucht, ihn von sich herunterzudrücken, betonte der Richter. Der Angeklagte sprach trotzdem lange Zeit in dem Verfahren von einvernehmlichen Geschlechtsverkehr.

Auch deshalb mussten beide Opfer ausführlich aussagen und bis in kleinste Details schildern, was sie erlitten hatten. Erst kurz vor Ende der Verhandlung änderte der 22-Jährige seine Verteidigungsstrategie, räumte die Taten ein und entschuldigte sich bei den Frauen. Dies habe man in dem Urteil berücksichtigt, erklärte der Richter. Sonst wäre es deutlich höher ausgefallen.

Freundlichkeit der Opfer ausgenutzt

Und man habe durchaus auch seinen nicht einfachen Lebensweg gewürdigt. Nicht nachzuvollziehen sei allerdings, dass er in der Verhandlung den Eindruck habe erwecken wollen, dass es deutschen Frauen gegenüber ein Problem wäre, ein Flüchtling zu sein. Genau das Gegenteil sei der Fall: „Sie sind auf zwei Opfer getroffen, die ihnen offen und freundlich begegnet sind“, betonte Richter Prange. „Sie haben Ihre Kontaktversuche eben nicht abgewiesen, nur weil Sie Flüchtling sind, sondern sind Ihnen aufgeschlossen und ohne Vorurteile entgegengetreten.“ Dies sei das Kernproblem des 22-Jährigen: „Sie legen sich viele Dinge zurecht, die so einfach nicht stimmen.“ Am Ende habe er die Freundlichkeit seiner Opfer ausgenutzt, um sie sexuell zu nötigen und zu vergewaltigen.