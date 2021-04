Die Außengastronomie am Marktplatz in Osterholz-Scharmbeck könnte geöffnet werden, wenn die Stadt den Zuschlag für das Modellprojekt erhält. (Christian Valek)

Am Mittwoch hatte der Landkreis Osterholz mitgeteilt, dass sich die Stadt Osterholz-Scharmbeck und die Gemeinde Lilienthal bei der niedersächsischen Landesregierung in Hannover als Modellkommunen beworben haben. Die Landesregierung hatte am Osterwochenende aus mehreren hundert Bewerbungen erste Städte ausgewählt und will am 17. April in einer zweiten Runde weitere elf Kommunen auswählen. Es wird also noch einige Tage dauern, bis über die Bewerbung von Osterholz-Scharmbeck und Lilienthal entschieden wird. Aber klar ist, dass die Testphase in den ersten zwölf niedersächsischen Städten ab dem 16. April mit den Öffnungen gestartet wird. Bis dahin wird ein engmaschiges Kontroll- und Sicherheitsnetz entwickelt, die notwendigen Testkapazitäten bereitgestellt und die Anbindung elektronischer Kontaktnachverfolgung realisiert.

Die Modellversuche sollen wissenschaftlich begleitet werden. Ein stabiler Inzidenzwert unter 100 ist Voraussetzung. Sollte der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 liegen, würde das Versuchsprojekt abgebrochen. Allerdings verlangt der Versuch eine örtliche Begrenzung. So musste sich Osterholz-Scharmbeck auf einen Bereich in der Innenstadt beschränken. Bürgermeister Thorsten Rohde kann der Begrenzung aber etwas abgewinnen: „Wir haben uns auf die Innenstadt begrenzen müssen, können hier aber auf einen guten Mix zwischen Einzelhandel und Gastronomie zurückgreifen, was für ein Modellprojekt dieser Art ideal ist.“

Der Einzelhandel in Osterholz-Scharmbeck blickt dem Test mit einer gewissen Vorfreude entgegen, hat aber auch seine Bedenken. „Das Schlimme ist, dass man nicht weiß, was ab nächster Woche gilt“, sagt die Geschäftsfrau Edeltraut Heins. Die Idee einer kontrollierten Öffnung sei im Grunde positiv, findet Heins. Alle Geschäfte hätten ja längst in Hygiene-Konzepte investiert und trotzdem fehle die Perspektive. „Wir wollen doch, dass die Stadt überlebt“, sagt sie. Die entscheidende Frage sei, ob die Kunden die Test-Mühen auf sich nehmen werden. „Da bin ich wirklich gespannt.“ Für bisher schon geöffnete Geschäfte gilt die Testpflicht nicht. Gastwirt Maik Bellmann hat vor Ostern mit dem Wirtschaftsförderer der Stadt über die Bewerbung gesprochen. Euphorie hat sie bei ihm nicht ausgelöst. „Für uns lohnt sich die Außengastronomie allein einfach nicht“, so das Fazit des Gastronomen. Die zunächst nur dreiwöchige Laufzeit werfe für ihn kaum lösbare Fragen auf – von der Kurzarbeit bis zum Wareneinkauf.