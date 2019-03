Bisher wird Bremen vom Bund mit gut 35 Millionen Euro für die Unterbringungs- und Verpflegungskosten von Geflüchteten unterstützt. Das könnte sich nach den Plänen des Bundesfinanzministeriums demnächst ändern. (Christina Kuhaupt)

Die Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft haben sich geschlossen gegen die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Kürzung der Bundeszuschüsse zu den Unterbringungs- und Verpflegungskosten der Länder gestellt. „Wir müssen mit allem Nachdruck dafür sorgen, dass diese Pläne wieder in der Schublade verschwinden“, forderte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp. Seine Partei hatte das Thema „Scholz-Pläne stoppen – Bund muss weiter Verantwortung für Flüchtlinge übernehmen“ in die Aktuelle Stunde des Landestages eingebracht.

Der Bundesfinanzminister hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass er die bisher 4,7 Milliarden Euro pro Jahr, mit denen der Bund die Länder bei der Versorgung von Geflüchteten unterstützt, auf knapp 1,3 Milliarden Euro senken will. „So lassen wir mit unseren Interessen nicht spielen“, erklärte Röwekamp. So übernehme der Bund aktuell mit knapp 35 Millionen Euro lediglich 12,9 Prozent der Ausgaben, die in Bremen für Unterkunft, Verpflegung und Integrationskurse für Geflüchtete anfallen. „Wir Bremer leisten einen großen Teil aus unserem eigenen Haushalt.“ Deswegen sei es nicht akzeptabel, dass die Bundesgelder noch weiter gesenkt würden, zumal die Gesetzgebung zu Geflüchteten, beispielsweise das Einwanderungsrecht, in Bundeshand liege. Deswegen forderte Röwekamp Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) auf, sich vehement gegen diesen Haushaltsentwurf durchzusetzen: „Jedes Verhandlungsergebnis unter 12,9 Prozent ist ein schlechtes Ergebnis.“ Auch die Fraktionen von Grünen, FDP, SPD und Linken unterstützten Röwekamps Forderung. „Der Haushaltsentwurf ist eine Zumutung“, erklärte Björn Fecker (Grüne). Linkenpolitiker Klaus-Rainer Rupp sagte, Scholz torpediere mit seinen Plänen die Integration.

Sieling bedankte sich für die Unterstützung des Landtages und versicherte, dass er und die anderen 15 Landesoberhäupter diese Planungen noch abwenden wollen. „Wir sprechen kräftige und deutliche Worte“, so Sieling. „Diese Haltung der Bundesregierung ist nicht akzeptabel.“ Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als auch die gesamte Bundesregierung müssten sich die Position der Länder zu eigen machen.

Neben der Diskussion um die Bundeszuschüsse bei der Versorgung von Geflüchteten standen in der Aktuellen Stunde auch der Personalmangel bei der Staatsanwaltschaft, die Freitagsproteste von Schülerinnen und Schülern für besseren Klimaschutz und die Lohndiskriminierung von Frauen auf der Tagesordnung. Besonders in der Diskussion um die geschlechtergerechte Bezahlung, die auf einen Themenvorschlag der Linken-Fraktion zurückging, diskutierten die Abgeordneten mitunter hitzig. Die Partei hatte das Thema anlässlich des sogenannten Equal-Pay-Days am 18. März eingebracht. „Die alltägliche Diskriminierung am Arbeitsplatz bleibt ungebrochen“, sagte Claudia Bernhard (Linke). Sie forderte, dass Lohnungleichheit wesentlich schärfen sanktioniert werden müsse, während Piet Leidreiter von der Gruppe Bürger in Wut den geschlechterspezifischen Lohnunterschied komplett leugnete. Das quittierten Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen mit Zwischenrufen. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit wird auch am Donnerstag im Landtag debattiert.