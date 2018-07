Tom Schreimel an seinem Marktstand auf dem Domshof. (Christina Kuhaupt)

Staubtrockene Felder, verdorrtes Grün auf den Weiden, verkümmertes Getreide – Landwirte in Bremen und Niedersachsen stöhnen. Wegen der hochsommerlichen Temperaturen schon ab Mai rechnen sie mit deutlichen Ertragseinbußen beim Getreide. So wurde vergangene Woche in Bremen ungewöhnlich früh die Gerste-Ernte beendet. Der Bremische Landwirtschaftsverband klagt über Ertragsrückgänge von bis zu 40 Prozent, auch beim Raps. Das niedersächsische Landvolk rechnet mit einem Minus von einem Drittel. Höhere Preise könnten die Folge sein – auch bei Milch, weil die Weidekühe kaum noch frischen Aufwuchs finden und die Bauern weniger Silage machen. Es müsse mehr zugefüttert werden, sagt ein Landwirt in Oberneuland.

Beim Obst sind die Preise bislang jedoch nicht stark gestiegen, versichern Anbauer wie Verkäufer. Demnach kosten Erdbeeren etwa gleich viel wie im Vorjahr, bei Himbeeren und Heidelbeeren gebe es einen leichten Anstieg wegen höherer Produktionskosten, sagt ein Anbauer aus Lilienthal. Dafür freuen sich Kunden nun über pralle und relativ günstige Kirschen aus Deutschland, die Sonne meint es auch gut mit Pflaumen und Brombeeren, die früher als sonst reifen.

Seit Mai mussten die Erdbeerpflanzen auf dem Oberneulander Hof Kaemena kontinuerlich beregnet werden. „Erdbeeren sind Flachwurzler, hätten wir sie nicht gewässert, wären sie in der frühen Hitze vertrocknet“, erklärt Hajo Kaemena. Dennoch habe er seine Früchte nicht teurer verkauft. Kaemena baut auch Spargel an, dessen Saison zwar vorbei ist, der aber im Boden jetzt Kraft sammeln muss fürs nächste Jahr und dafür Wasser braucht. Deshalb würden auch diese Pflanzen jetzt beregnet, sagt Kaemena. Das bedeute mehr Arbeit und höhere Treibstoffkosten. „Für uns wäre es optimal, wenn 60 Liter Regen pro Quadratmeter fielen.“ Der Niederschlag vergangene Woche habe nur 20 Liter gebracht, das reiche bei Weitem nicht.

Miriam Tewes verkauft auf dem Domshof-Wochenmarkt regionale Produkte. „Weil es trockener auf den Feldern ist, müssen wir mehr wässern. Der Preis, der bei den Kunden ankommt, ist aber nicht gestiegen, da wir diesen bereits seit Jahren aufrechterhalten.“ Tom Schreimel bietet Gemüse aus der Bremer Region an. Er sagt: „Kartoffeln sind wegen der Trockenheit teurer geworden. Die Preise erhöhen sich aber jedes Jahr.“ Laut Landwirtschaftsverband liegen die Ertragsrückgänge bei Kartoffeln in Bremen und umzu bei rund 40 Prozent, teilweise höher. Das Beregnen habe da nicht mehr viel helfen können. Auch wenn die jüngsten Regenfälle das Wachstum angeregt haben, werde es Qualitätseinbußen bei Kartoffeln aus Niedersachsen geben, meint der Sprecher der Landwirtschaftskammer in Oldenburg, Walter Hollweg.

In Lilienthal pflücken die Bremer gern Himbeeren und Heidelbeeren auf speziellen Höfen; die Preise für die Früchte habe man etwas anheben müssen, sagt Carsten Meierdierks vom Hof Wöltje. Dass Selbstpflücker wie Marktkunden nun „leicht mehr“ zahlen müssten, liege vor allem an der Hitze zur falschen Zeit, so Meierdierks. Die Himbeeren etwa habe man fast jeden Tag und gut fünf Wochen lang wässern müssen. Bei den Heidelbeeren seien die Erträge dieses Jahr etwas geringer und die Früchte bei manchen Sorten kleiner als sonst. „Aber sie schmecken genau so gut.“

Frisches Futter auf den Weiden wird dagegen zur Mangelware. Kühe lieben Gräser und Kräuter, doch Hitze und Trockenheit haben dem eiweißreichen Aufwuchs stark zugesetzt. „In diesem Jahr herrscht extremer Mangel an Futter für unser Milchvieh“, sagt Landwirt Lüder Sinning aus Oberneuland. Mit Mais- und Gras-Silage habe man mehr zufüttern müssen als in normalen Jahren. Er ist sicher, dass die Milchpreise wegen der anhaltenden Trockenheit zum Herbst steigen werden. Grundsätzlich geben Kühe bei mehr als 18 Grad weniger Milch, weiß Mathias Klahsen von der Landwirtschaftskammer.

Auch Brot könnte teurer werden. Denn Sorgen bereitet den Bauern ebenso der Zustand des Weizens, erklärt der Bremische Landwirtschaftsverband. Wie bei Gerste und Raps, die unter dem späten Start im Frühjahr und der Trockenperiode im Mai und Juni gelitten habe, sei auch bei diesen Getreidesorten mit Ertragseinbußen zu rechnen. Beim Weizen zeigen sich zudem Qualitätsmängel, sagt Christian Kluge vom Verband. Wie hoch die Ausfälle bei Raps und Weizen sind, werde die Ernte in diesen Tagen zeigen.

In Niedersachsen wird die Getreideernte nach derzeitigen Prognosen mit fast fünf Millionen Tonnen um eine Million Tonnen geringer ausfallen als im ohnehin schon schwachen Vorjahr, so der Landesbauernverband. Bundesweit werden die Bauern voraussichtlich 41 Millionen Tonnen Getreide ernten und damit rund zehn Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Für die Ackerbauern sei es die dritte schlechte Ernte in Folge, klagt Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke.