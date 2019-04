Der Totschlag von Odai K. wurde seit Juli 2017 vor dem Bremer Landgericht verhandelt. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Je zwölf Jahre Haft für zwei heute 26 und 37 Jahre alte türkische Brüder und sechs Jahre Haft für ihren heute 17-jährigen Neffen: Das Bremer Landgericht hat am Montag drei Angeklagte wegen Totschlags zu langen Strafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei Männer den 15-jährigen Syrer Odai K. in der Neujahrsnacht 2017 in einem türkischen Café in Lüssum derart geschlagen hatten, dass er eine Woche später an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben war. Damit ist die Kammer weitgehend den Forderungen der Anklage gefolgt. Die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre sowie zwölf Jahre und sechs Monate wegen gemeinschaftlichen Totschlags für die älteren Angeklagten gefordert sowie eine Jugendstrafe von sechs Jahren für den heute 17 Jahre alten dritten Angeklagten. Der Prozess hatte Anfang Juli 2017 begonnen und mehr als 80 Verhandlungstage gedauert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Mutter des Getöteten, die als Nebenklägerin aufgetreten war, brach nach dem Urteil psychisch und körperlich zusammen.