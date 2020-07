Hatte am Freitagmorgen ein Dienstgespräch: Pastor Olaf Latzel. (Frank Thomas Koch)

Olaf Latzel, Pastor der innerstädtischen St.-Martini-Gemeinde, wird vom 9. Juli bis 24. August Urlaub nehmen. Darauf verständigten sich laut Pressestelle der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) führende Vertreter des Kirchenausschusses der BEK und Latzel in einem Dienstgespräch am Freitagmorgen. Anlass für das Treffen war die am Donnerstag veröffentlichte Klageerhebung durch die Staatsanwaltschaft Bremen wegen Volksverhetzung gegen den Pastor.

Für Mitte August, also noch vor Ablauf seines Urlaubs, wurde ein weiteres Dienstgespräch vereinbart. Alle denkbaren dienstrechtlichen Maßnahmen wurden für diesen Zeitraum ausgesetzt, betont die BEK. Wie berichtet, hatte der Kirchenausschuss bereits vor der Entscheidung der Staatsanwaltschaft über eine Anklageerhebung ein Disziplinarverfahren gegen Latzel eingeleitet. Auslöser für den gesamten Vorgang waren abfällige Äußerungen des Pastors über Homosexuelle.

„Der Tatvorwurf und die Klage sind schwerwiegend“, begründete Schriftführer Bernd Kuschnerus diese Übereinkunft. Pastorinnen und Pastoren hätten eine Vorbildfunktion und eine Vertrauensposition. Sie trügen durch ihr Amt eine besondere Verantwortung und hätten sich an geltendes Gesetz zu halten. "Dass Äußerungen eines Pastors Anlass zu einer Anklage wegen Volksverhetzung gegeben haben, erschüttert mich zutiefst.“