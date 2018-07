Steinsetzer müssen den Bremer Marktplatz regelmäßig aufpolieren, weil die Pflastersteine permanent beschädigt werden. (Carmen Jaspersen/dpa)

Eigentlich hat Christian Weber von seinen Diensträumen aus den schönsten Ausblick der Innenstadt. Er schaut direkt auf den Marktplatz, der von historischem Gemäuer gesäumt ist. Doch was er dort häufig zu sehen bekommt, missfällt dem Bürgerschaftspräsidenten: Lastwagen, die quer durch Bremens gute Stube fahren und dabei das Pflaster beschädigen. "Es kommt immer wieder vor, dass die Steinsetzer anrücken müssen, um schadhafte Stellen zu reparieren", beklagt der Sozialdemokrat.

Ginge beim Ladeverkehr rund um den Marktplatz alles mit rechten Dingen zu, dann gäbe es dieses Problem nicht. Denn Lastwagenfahrer, die beispielsweise die dort ansässigen gastronomischen Betriebe ansteuern, sollen ihren Weg eng am Schütting entlang nehmen. Dort ist der Boden extra stark verdichtet, das Pflaster kann dort auch größere Lasten problemlos aufnehmen. Allerdings meiden manche Transportfahrer diesen Bereich. "Die Außengastronomie ist dort recht nah an den Schütting herangerückt, so dass kaum noch genügend Platz für die Durchfahrt bleibt", hat Christian Weber beobachtet.

Also macht der Lieferverkehr beispielsweise von der Wachtstraße aus einen Bogen um die Tische oder steuert seine Ziele gleich von der Domsheide aus an, einmal diagonal über den Platz. "Dort ist der Boden aber sehr viel nachgiebiger, das Pflaster ist dann schnell kaputt", beklagt der Bürgerschaftspräsident und fügt hinzu: "Ich frage mich manchmal, warum wir nicht pfleglicher mit unserem historischen Erbe umgehen."

Als Betreiber der Außengastronomie des "Feines 1783" darf sich wohl Stefan Schröder angesprochen fühlen. Es sind seine Tische und vor allem die großen Schirme, die recht nah am Schütting stehen. "Ich habe kein Problem damit, das Ganze ein Stück wegzurücken", kündigt Schröder an. Allerdings sei ihm noch nie aufgefallen, dass größere Lkw den Weg zwischen dem Aufgang zum Schütting und seiner Gastro-Zone nicht passieren könnten. Da sei genug Luft. Weitaus bedenklicher findet Schröder die Situationen, die sich auch nach dem Ende der Ladeverkehrszeit vor seinen Augen abspielen.

Fast jeden Tag komme es auf dem Streifen vor dem Schütting zu Beinahe-Kollisionen zwischen kleineren Liefer-, Boten- oder sonstigen Fahrzeugen, die in diesem Bereich gar nichts zu suchen hätten, mit Radfahrern. "Man wundert sich, dass da nicht schon mehr passiert ist", sagt der Gastronom.

Die Polizei ist zumindest über das Problem mit den Ausweichrouten der Lkw nicht im Bilde. "Ich höre das zum ersten Mal", sagt Behördensprecher Stephan Alken. Der gesamte Bereich sei Fußgängerzone. Er gehe aber davon aus, dass das Hanseatenkreuz durch die vorhandene Beschilderung während des Lieferverkehrs nicht besonders geschützt ist. Beim Amt für Straßen und Verkehr klingt das etwas anders. Dessen Sprecher Martin Stellmann sagt: "Ohne eine Sondergenehmigung dürften Lieferfahrzeuge den Marktplatz sicher nicht überqueren."

Für die Situation auf dem Marktplatz mit Rathaus und Roland als Weltkulturerbe hat Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki berufsbedingt ein besonders waches Auge. Und das hat den Lkw-Verkehr auf dem Marktplatz klar als Problem identifiziert. Auch Skalecki dringt darauf, dass die Gastronomie "einen genügend großen Streifen zwischen Schütting und Außenbestuhlung" frei lässt. Dass Lastwagen auf dem Hanseatenkreuz herumkurven, gehe jedenfalls nicht. Ausnahmen könnten nur genehmigte Sonderveranstaltungen sein, "aber nicht der tägliche Anlieferverkehr". Die Denkmalpflege sei deshalb bereits beim Bau- und Verkehrsressort des Senats vorstellig geworden.