Der Alkoholtest ergab bei dem Fahrer zwei Promille. (Symbolbild) (Uli Deck/dpa)

Mal fuhr er auf die linke Spur, mal auf den Standstreifen: Ein Lastwagenfahrer befuhr die A1 in Richtung Hamburg am Samstagmittag in Schlangenlinien. Ein Autofahrer alarmierte daraufhin die Polizei, die den Sattelzug danach in Höhe Bremen-Hemelingen von der Autobahn abführte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 53-jährige Fahrer mit zwei Promille im Blut unterwegs war.

Die Polizei beschlagnahmte daraufhin seinen Führerschein und ordnete eine Sicherheitsleistung an. (var)