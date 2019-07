Die Bremer Turmbläser im Laubengang: Nils Nohturfft (v.l.), Andreas Wokurka und Wolfgang Burwitz. Es fehlt Elias Wegener. (Roland Scheitz)

Der Bürgerpark ist die schönste grüne Konzertkulisse für die Bremer Turmbläser. „Das ist ein ganz besonderes Flair im Laubengang und auch von der Akustik her interessant“, schwärmt Nils Nohturfft. Der Trompeter gehört dem Blechbläserquartett „Die Bremer Turmbläser“ an, das seit 30 Jahren die Sommerkonzertreihe „Musikalischer Reigen durch den Bürgerpark“ gestaltet. Von Pfingstsonntag bis zum 1. September spielen die „versierten Amateure“ auf Trompeten und Posaunen immer am ersten Sonntag im Monat ab 11 Uhr auf dieser schönen Naturbühne vorrangig Volkslieder – das nächste Mal am 4. August.

Rund 150 bis 200 Zuhörerinnen und Zuhörer würden in der Regel die einstündigen Konzerte besuchen, bei denen 26 Stücke erklingen, erzählt Nohturfft. „Der ganze Laubengang ist voll, da trifft sich unsere Singgemeinschaft“, gerät er beim Gedanken an den nächsten Auftritt auf der „Rundumbühne“ im Bürgerpark ins Schwärmen. Denn im Laubengang sind die „Bremer Turmbläser“ nach Auskunft des Horner Trompeters praktisch von 40 bis 50 Sangesfreudigen umringt. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Und seit die Mappen mit deutschen Texten verteilt werden, erleben die Musiker eine deutlich lautere Resonanz.

„Da kommen alte Erinnerungen hoch“, erzählt Nils Nohturfft von der positiven Reaktion der älteren Semester, die das Singen noch gewohnt seien. In diesem Sommer ist das deutsche Volkslied „Die Gedanken sind frei“ besonders beliebt. „Ohhh ja!“, „Schön“ – gehe dann ein Raunen durchs Publikum. Aber auch vom anderen Ufer brande Applaus auf, weil Menschen von den Bänken auf der Wiese aus zuhören, Spaziergänger, Jogger oder auch Familien stehen blieben, um zuzuhören. „Antreten tun wir immer, egal, wie das Wetter ist“, betont Nohturfft, „für Blechbläser ist das kein Problem.“

Unter neuer Leitung

Die diesjährige Freiluft-Spielzeit ist für den hauptberuflichen Diplom-Ingenieur, der mit berufsbedingten Unterbrechungen mittlerweile seit 27 Jahren im Blechbläserquartett spielt, über die 30-jährige Bürgerpark-Reihe hinaus auch aus einem weiteren Grund eine besondere: Nils Nohturfft hat die Leitung der Bremer Turmbläser von Wolfgang Burwitz übernommen und kümmert sich ehrenamtlich fortan auch um administrative Angelegenheiten. Der Posaunist aus Oberneuland hat dieses Amt 55 Jahre in seiner Freizeit mit großem Engagement und viel Herzblut ausgefüllt, möchte nun aber im Alter von 72 Jahren doch etwas kürzer treten und sich fortan rein aufs Musizieren konzentrieren.

Der treue Zuhörerkreis, der keinen Termin verpasst und gern mitsingt, zählt neben dem hohen Bekanntheitsgrad der „Bremer Turmbläser“ zu den Verdiensten von Wolfgang Burwitz. Unter der Leitung des Oberneulanders habe es nicht nur Auftritte zu Firmen- oder Veranstaltungseröffnungen in Bremen gegeben, wie zum Beispiel die Weihnachtskonzerte vom Rathausbalkon. Die Musiker hätten in ganz Norddeutschland von verschiedenen Türmen gespielt, blickt Nils Nohturfft zurück. Damit hätten die Blechbläser, die auch zu zweit gebucht werden können, ein geschichtsträchtiges Erbe angenommen: Ab dem Ende des Mittelalters seien Turmbläser in Bremen erwähnt worden. „Mit dem Bau des Turmbläserbrunnens 1861 entstand sogar ein Denkmal zur Ehrung aller bremischen Turmbläser.“

Darüber hinaus haben sich die Bremer Turmbläser, denen außer Burwitz und Nohturfft noch der Trompeter Andreas Wokurka aus Oberneuland und seit einem Jahr der 19-jährige Posaunist Elias Wegener aus Stuhr angehören, bewusst spezialisiert. „Wir spielen gerne Volkslieder, weil das ein deutsches Kulturgut ist“, betont Nohturfft. Die traditionellen Volkslieder seien bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts über lange Zeit die führende Unterhaltungsmusik gewesen, erklärt der Leiter des Ensembles. Zudem sei Livemusik bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Firmenjubiläen mittlerweile eher die Ausnahme als die Regel, weist er auf den kulturellen Wandel hin.

Traditionsbewusst, aber zeitgemäß geben sich die Bremer Turmbläser heute, die vor jedem Konzert zweimal nach Absprache proben. Sie haben ihr Repertoire, das vor 30 Jahren aus Fanfaren oder festlichen Intraden bestand, in Richtung Volkslieder weiterentwickelt und in den vergangenen zehn Jahren immer mehr eingeübt, die das Publikum mitsingen kann. Aktuell gehören rund 70 Volkslieder zum Programm, das stetig erweitert wird. Außerdem hat jeder „Musikalische Reigen“ im Bürgerpark nun ein Zwischenspiel von vier, fünf Stücken. Die Shantys, Evergreens oder alten Schlager mit deutschen Texten sorgen für Abwechslung. Diese Titel arrangiert der Horner selbst mühevoll in seiner Freizeit, weil es für die Bremer Turmbläser-Besetzung keine passenden Noten gibt.

Weitere Informationen

Die Bremer Turmbläser laden für Sonntag, 4. August und 1. September, um 11 Uhr zum nächsten Freiluft-Konzert im Laubengang in den Bürgerpark ein. Der Eintritt zum „Musikalischen Reigen“ ist frei, Mitsingen ausdrücklich erwünscht. Das Blechbläserensemble ist ständig auf der Suche nach Verstärkung. Interessierte können sich bei Nils Nothurfft melden, unter der Handynummer 01 51 / 50 62 06 74 oder per E-Mail an nils.nothurfft@gmx.de.