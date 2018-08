Laura Wontorra spielt mit Hewi Adi am Kickertisch. (Christina Kuhaupt)

"Wir zählen zusammen von fünf runter, dann ist es soweit und das RTL-Kinderhaus ist offiziell eröffnet", ruft Projektpartnerin Laura Wontorra den umstehenden Kindern fröhlich zu. Ein paar von ihnen lachen vorsichtig, die anderen schauen mit großen Augen auf die Kamera, die jeden Schritt von Wontorra einfängt. Ein aufregender Donnerstag ist es für die Gröpelinger Schulkinder allemal. Denn sie stehen bei der Eröffnung des siebzehnten RTL-Kinderhauses im Vordergrund.

Von nun an können sie nach der Schule, von 14 bis 18 Uhr, in die betreuten Räume des Gemeindezentrums St. Nikolaus gehen, um dort zu spielen, zu kochen und sich sportlich und kreativ auszutoben. Auch Hausaufgabenhilfe bietet das Haus an. 100.000 Euro wurden für die laufenden Personal- und Sachkosten des Caritas-Verbandes Bremen beim Spendenmarathon des TV-Senders gesammelt. Für Moderatorin Wontorra und Achim Tirocke, Vorstandsmitglied der Stiftung RTL, ist das Kinderhaus eine Herzensangelegenheit: Beide sind in Bremen aufgewachsen und freuen sich darüber, dass das Projekt auch in ihrer Heimatstaft verwirklicht worden ist.

"Sehr positive Resonanz"

"Bislang haben wir eine sehr positive Resonanz von den Kindern bekommen", sagt der Leiter des neuen Hauses, Cornelius Peters. Derzeit bietet das Haus 30 Plätze für Kinder, doch laut Peters könnten diese ausgebaut werden, wenn der Bedarf bestehe. Auch Karl-Holger Meyer, Leiter der naheliegenden Schule am Pastorenweg, sieht das Haus als eine gute Anlaufstelle für Kinder. "Es ist ein wunderbares Ergänzungsangebot für die Schulen, die nur begrenzte Plätze für die Ganztagsbetreuung haben," sagt er. Und diese würden ja auch bereits um 16 Uhr schließen, die Kinder könnten danach also noch gut in das Kinderhaus gehen.

Die achtjährige Hewi Adi durfte die Moderatorin Laura Wontorra am Nachmittag durchs Haus führen. Nach dem ganzen Trubel freut sie sich nun, dass sie das Angebot auch in der Schulzeit nutzen kann. Schon in den Ferien habe sie das Kinderhaus genutzt, erzählt Hewi Adi. Am liebsten koche und spiele sie hier mit ihren Freunden.