Bettina Schütte ist schon lange nicht mehr nur in Bremen zu Hause. Bei ihren Aufenthalten hier trifft sie auch Freunde aus ihrer Schulzeit. (Frank Thomas Koch)

Die Bremerin Bettina Schütte hat seit mehreren Jahrzehnten zwei Wohnorte: zum einen ihre Geburtsstadt Bremen und zum anderen Südafrika, wo sie jeweils für mehrere Jahre in verschiedenen Städten gelebt hat. Inzwischen empfindet sie Kapstadt als zweite Heimat. In Durban und Johannesburg hat sie ebenfalls gewohnt.

„Zunächst ging ich mit meinem Mann nach Südafrika“, erzählt die Bremerin. „Und unsere drei Kinder kamen dort zur Welt.“ Diese erste Phase dauerte, so erzählt sie, von Mitte der 80er bis Mitte der 90er-Jahre. Ihre Kinder gingen dann auch dort zur Schule, Südafrika wurde für alle zur zweiten Heimat. Als die Kinder ihre Schulzeit hinter sich hatten, besuchten sie auch dort die Universität.

Doch das sollte nicht der letzte längere Aufenthalt für die gebürtige Bremerin bleiben, die inzwischen einen Großteil des Jahres in Kapstadt verbringt. „Ich habe aber noch eine Wohnung in der Bremer Marcus­allee. Das erleichtert mir den Wechsel zwischen den Welten.“ Auch die jungen Schüttes, von denen nun zwei in Deutschland sind und einer weiter in Südafrika lebt, haben also entscheidende Lebensabschnitte an der Südspitze Afrikas verbracht.

Die Schüttes erlebten 1994 die ersten freien Wahlen in dem großen Land mit, bei denen Nelson Mandela als Präsident an die Spitze der Republik gewählt wurde. Auch als er 2013 starb, war Bettina Schütte in Südafrika. Als die Kinder aus dem Haus gingen – inzwischen verdienen sie alle ihr eigenes Geld – konnte sich Bettina Schütte wieder stärker ihrem alten Beruf zuwenden. „Dafür nutze ich immer mehr das Internet“, sagt sie.

Die Möglichkeiten, sich über die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram mitzuteilen, spielen eine wichtige Rolle für mich und meine Arbeit.“ In erster Linie vertritt Bettina Schütte afrikanische, aber auch deutsche Künstler sowie Kreative, kleinere und größere Firmen aus anderen Ländern, die sich weltweit präsentieren und vernetzen wollen.

Auch Start­up-Unternehmen sowie Medien sind für sie Kunden und Partner. Sie alle wollen sich einem größeren Publikum präsentieren. Über das Internet entstehen dafür neue Kontakte. Die Bremerin kümmert sich um die Darstellungen und bringt neben der Erstellung von Websites auch die unterschiedlichen Menschen persönlich zusammen. „Eine Win-Win-Strategie“, wie sie sagt. Damit verdient sie ihr Geld.

Es geht um das Erzählen von Geschichten

Auch ihr Mann, besser gesagt inzwischen Ex-Mann, bleibt Südafrika nicht zuletzt durch vielfältige berufliche Aktivitäten verbunden. Volker Schütte ist geschäftsführender Gesellschafter des weltweit aktiven Bremer Logistik-Unternehmens Louis Delius. Außerdem hat er eine weitere Firma in Südafrika. Ohnehin lebt ein Teil der großen Bremer Schütte-Familie, zu der der hiesige Honorarkonsul von Südafrika gehört, ebenfalls dort.

Und vor mehreren Jahren war Volker Schütte einer von drei kaufmännischen Schaffern, die jedes Jahr aus dem Kreis Bremer Unternehmer ausgewählt werden, um die weltweit vor allem unter Kaufleuten und Schiffern bekannte Schaffermahlzeit auszurichten. Zurück zu Bettina Schütte, die sich während längerer Aufenthalte in Bremen immer noch mal mit Freunden aus ihrer Schulzeit trifft und auch ihr großes Netzwerk hier und überall in der Welt nutzt.

So entstehen neue Kontakte. Als die Bremerin 2011 ihren neuen Lebensabschnitt auf Kapstadt ausrichtete, wurde die Großstadt das neue Zuhause. „Da konnte ich auf berufliches Know-how zurückgreifen.“ Eben jenes Know-how, das sie sich über viele Jahre erarbeitet hatte. Immer geht es ihr dabei um das Erzählen von Geschichten über Menschen, um das sogenannte Storytelling, wie sie sagt.

Nicht alles ist rein berufliches Engagement

„Ich vertrete am liebsten Menschen, die etwas auf die Beine stellen, das ihnen einen besonderen Stellenwert verschafft.“ Ein südafrikanischer Juwelier gehört dazu. Wichtig ist der Bremerin auch, dass ihre Kunden möglichst selbst oder in ihren Firmen etwas herstellen. Auch etliche klassische Bremer Unternehmen, die zum Teil weltweit aktiv sind, gehören zu Bettina Schüttes Kunden.

So ist Bettina Schütte unter anderem für C. Melchers, Hachez, Lampe & Schwarze, Louis Delius und andere mehr tätig geworden. Inzwischen hat sie nach ein paar Jahren der Festanstellung seit Januar sogar ein eigenes Büro in Kapstadt, erzählt sie nicht ohne ein wenig Stolz und Freude über das Erreichte. Eine Yoga- und Pilates-Lehrerin, die Fastenkurse anbietet, gehört nun zu den neueren Kunden wie auch Weinproduzenten. Sie zahlen der Bremerin monatlich einen Betrag für die Unterstützung.

Wenn sie nicht in ihrer Heimatstadt ist, vermietet Bettina Schütte ihre Bremer Wohnung auch. Doch nicht alles ist rein berufliches Engagement. So berichtet sie über ein kürzlich gefördertes Projekt, bei dem Hornbläser aus Deutschland gemeinsam mit Südafrikanern auf afrikanischen Naturinstrumenten spielten. Auch für solche übergreifenden Ideen kann sich Bettina Schütte begeistern. Was sie jetzt auf keinen Fall möchte: „Ich will nicht entscheiden, wo mein Lebensmittelpunkt sein soll.“