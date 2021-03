Diplom-Pädagogin, pensionierte Lehrerin und Fachfrau für Hochbegabung: Annette Heinbokel. (Frank Thomas Koch)

Um möglichst viele Wissensdurstige der älteren Generation unter den erschwerten Bedingungen in der Pandemie erreichen zu können, hat die Universität der 3. Generation (U3G) einen neuen Weg gefunden: Fürs Sommersemester setzt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bremen auf eine Kombination von Präsenzveranstaltungen und digitalen Bildungsangeboten. Das Programm wird in diesen Tagen verschickt und ins Internet gestellt.

Der Einstieg in die virtuelle U3G im vergangenen Herbstsemester habe „wunderbar funktioniert, weil sich viele ältere Teilnehmer darauf eingelassen haben“, berichtet Bruno Steinmann. Der U3G-Projektleiter hofft ob der anhaltenden Krise, noch mehr Seniorinnen und Senioren bei den deutlich ausgeweiteten Online-Veranstaltungen begrüßen beziehungsweise manchen die digitale Teilhabe ermöglichen zu können.

Dank einer öffentlichen Förderung hat Bruno Steinmann zehn Tablets angeschafft, die gegen eine geringe Kaution und mit der Auflage verliehen werden, Veranstaltungen aus dem U3G-Sommersemester zu besuchen. „Ich gebe Interessierten eine kleine Einführung und biete auch eine digitale Sprechstunde an“, verspricht der Projektleiter.

In dieser anhaltenden Krise dürfen aktuell keine Teilnehmer zu Veranstaltungen zugelassen werden. Zeitweise waren zehn bis zwölf zulässig. Trotz aller Unwägbarkeiten gibt sich Bruno Steinmann optimistisch und hat auch Live-Veranstaltungen geplant. Teilweise werden sie gleichzeitig auch digital übertragen. Aber er macht dazu eine klare Ansage: Wenn Präsenzveranstaltungen aufgrund aktueller Corona-Vorgaben untersagt sind, fallen sie ganz aus.

Damit es bei der Platzvergabe für Live-Vorträge oder Führungen keine Ungerechtigkeiten gibt, kündigt der Projektleiter eine Neuregelung an: Wenn es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, entscheidet ein computergesteuertes Programm nach dem Zufallsprinzip über die Vergabe. Das neue Losverfahren werde etwa 14 Tage nach Erscheinen des Programms angewandt, erläutert Bruno Steinmann. Somit seien die Verlässlichkeit des Briefzustellers, die Adresse oder Stress wegen des Windhundprinzips künftig keine entscheidenden Kriterien mehr.

Inhaltlich setzt die U3G auf Bewährtes und behält die Rubriken Bremer Einblicke, Politik & Gesellschaft, Computer & Internet, Wissenschaft & Technik und Kunst & Kultur bei. Viele der über 60 Veranstaltungen sind kostenlos, teilweise wird eine Teilnahmegebühr erhoben.

In den fünf Kategorien gibt es auch besondere Angebote. Dazu zählen unter anderem drei Führungen im Juni und Juli durch Bremens erste Aquaponik-Farm, in der Fisch und Gemüse ressourcenschonend, medikamenten- und pestizidfrei und ohne nährstoffreichen Boden mitten in der Überseestadt produziert werden, oder der Vortrag „Alles anders? – Leben und Lernen mit der Corona-Viren-Pandemie“ von Rolf Prigge, Sozialwissenschaftler und Forschungsleiter a.D. der Uni Bremen, am 16. Juni.

Praktische Alltagshilfe bietet Senior-Berater Oliver Ludwig durch seinen Vortrag "Mobiles (kontaktloses) Bezahlen - Paypal & Co." am 19. Mai. Er kann auch online verfolgt werden. Warum Hausunterricht/Homeschooling für Kinder gut sein kann, denen die Schule nicht gerecht wird oder die gemobbt werden, darüber spricht die Diplom-Pädagogin Annette Heinbokel, pensionierte Lehrerin und Fachfrau für Hochbegabung, in ihrem Vortrag am 22. April. Und Fahrradtourenexperte Wilhelm Koch möchte am 15. Juli mit seinem Bildervortrag "Naturgenuss und Eisenbahngeschichte – unterwegs im deutsch-belgischen Grenzgebiet" Lust auf Aktivurlaub wecken.

Weitere Informationen

Das Programm der Uni der dritten Generation kann im Internet unter der Adresse https://www.awo-bremen.de/universitaet-der-dritten-generation aufgerufen und heruntergeladen werden. Auf Anfrage unter der Bremer Telefonnummer 79 02 57 kann es auch zugeschickt werden.