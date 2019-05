Sprachtreff-Initiatorin Pelin Kiyikci. (Liane Janz)

Menschen sitzen an Tischen oder auf den gepolsterten Stufen, leise Stimmen sind zu hören in der Zentralbibliothek am Wall. Es ist ein lebendiger Ort, einer, der Bildung mit Begegnung verbindet. Deshalb hat Pelin Kiyikci ihn ausgewählt, um dort wöchentlich einen Sprachtreff anzubieten – immer montags von 10.30 bis 11.30 Uhr. Dafür sucht die Mitarbeiterin der Initiative „Gemeinsam in Bremen“ (GiB) in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Bremen nun noch zwei bis drei Freiwillige, die sich nach einer gewissen Einarbeitungsphase mit der Betreuung des Treffs abwechseln.

Es gab bereits vorher schon ein Sprachcafé in der Bibliothek, einmal wöchentlich nachmittags, erzählt Pelin Kiyikci. Ergänzend dazu hat sie seit März den Sprachtreff am Montagvormittag initiiert. Dann sitzen Neubürgerinnen und -bürger mit Alteingesessenen zusammen am ovalen Tisch im Lesegarten der Bibliothek.

Zum Sprachtreff kommen Frauen und Männer, von denen einige noch in Übergangswohnheimen leben, andere schon in feste Wohnungen eingezogen sind. Manche haben bereits einen Deutschkurs absolviert, andere warten noch auf einen freien Platz. Das Deutschniveau ist bei jedem unterschiedlich. Aber eines haben alle gemeinsam: Sie möchten gern mehr Deutsch sprechen. „Viele haben nur die Zeit im Deutschkursus, außerhalb des Kurses unterhalten sie sich kaum mit jemandem auf Deutsch“, erzählt die Sprachtreff-Initiatorin. Thematisch gebe es keine Vorgaben. Pelin Kiyikci und die Freiwilligen reden mit den Besucherinnen und Besuchern über verschiedene Aspekte des Lebens, egal ob typische Gerichte aus den Herkunftsländern, das Wetter, die Stadt oder Fußball. Jede Woche bringt neue Geschichten, Perspektiven und Kenntnisse aus verschiedenen Ländern mit sich. Beratungen nehmen Keyikci und die Freiwilligen aber nicht vor.

Viel Vor- oder Nachbereitung erfordert das Amt von den Freiwilligen nach Ausskunft von Pelin Kiyikci nicht. Sie bräuchten aber viel Geduld und Einfühlungsvermögen, denn nicht jeder wolle gleich drauflos reden. „Manche brauchen ein bisschen mehr Zeit“, sagt sie. Die sollten sie auch bekommen.

Pelin Kiyikci hat ihr Studium in der Türkei abgeschlossen, kam für ihr Masterstudium nach Bremen und arbeitet nach ihrem erfolgreichen Abschluss seit September 2018 für die Initiative „Gemeinsam in Bremen“ (GiB). Für diese Stelle hat sie sich durch ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in einem Übergangswohnheim empfohlen, in dem sie eine Kochgruppe aufgebaut hat. Dort ist sie nun als Ehrenamtskoordinatorin für die Sprachbegleitung zuständig.

Weitere Informationen

An einem freiwilligen Engagement interessierte Frauen und Männer können montags von 10.30 bis 11.30 Uhr im Lesegarten der Zentralbibliothek am Wall vorbeischauen. Ein Tischständer weist den großen ovalen Tisch als den GiB-Sprachtreff aus. Weitere Fragen zum Sprachtreff oder zu Strukturen eines freiwilligen Engagements bei „GiB“ beantwortet Pelin Kiyikci per E-Mail an kiyikci@gemeinsam-in-bremen.de.