Mit einem sogenannten Insulin-Pen soll der Angeklagte den Frauen das Medikament verabreicht haben, das ihren Blutzuckerwert sinken ließ. (Matthias Hiekel/dpa)

Im Prozess gegen den Bremer Pflegehelfer, der zwei Seniorinnen in einem Altenheim mit Insulin vergiftet haben soll, sollte am Mittwoch dessen Lebensgefährtin als Zeugin aussagen. Die 38-Jährige berief sich jedoch auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Zeugen müssen vor Gericht nicht aussagen, wenn sie sich damit selbst belasten oder wenn sie mit dem Angeklagten verwandt, verlobt oder verheiratet sind.

Der Anwalt der Frau sagte, dass im Dezember eine Durchsuchung bei der Frau stattgefunden habe, die von der Polizei auch mit einem Foto begründet worden sei, das sie dem Angeklagten geschickt haben soll. Es sei fraglich, so der Anwalt, ob die Ermittler dies als Mitwisserschaft oder gar Beihilfe auslegen. In diesem Fall könnte sich die Frau über ihre Aussage selbst belasten. Die Durchsuchung stand im Zusammenhang mit Ermittlungen zu drei weiteren Fällen, die der Angeklagte begangen haben könnte. Sie sind jedoch nicht Gegenstand des aktuellen Verfahrens.

Ob die Lebensgefährtin wirklich nicht aussagen muss, entschied das Gericht am Mittwoch vorerst nicht. Stattdessen wurde die Verhandlung unterbrochen, ein weiterer Zeuge wurde nicht befragt. Der Grund war der Gesundheitszustand des Angeklagten. Der 39-jährige einstige Pflegehelfer, der sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten muss, berichtete der psychiatrischen Gutachterin zufolge, dass er in der Nacht auf Mittwoch kaum geschlafen habe. Angst und Panik hätten ihn geplagt. Er sei nur bedingt verhandlungsfähig, habe eine geringe Konzentrationsfähigkeit. Als Behandlung könnten Medikamente, aber auch eine Gesprächstherapie helfen. Auch eine Unterbringung in einer Klinik könne in Betracht gezogen werden, sagte die Gutachterin.

Der Prozess gegen den Bremer, der seit Ende Oktober läuft, könnte sich noch bis in den März ziehen. Bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.