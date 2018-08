(Frank Thomas Koch)

Bremen. Der Anrufer ist panisch. "Meine Tochter ist ertrunken. Sie müssen sofort kommen, einen Rettungswagen schicken. Was soll ich bloß machen?" Der Vater ruft immer wieder den Namen seiner einjährigen Tochter. Der Mitarbeiter in der Leitstelle der Bremer Feuerwehr kann den verzweifelten Vater kaum verstehen, er versucht, ihn zu beruhigen. "Was ist passiert?", fragt er. Der Vater erzählt, dass er seine Tochter kopfüber in einem Pflanzenkübel gefunden hat, das Gefäß war mit Wasser gefüllt. Wie lange das Kind darin lag, kann er nicht sagen. "Sie bewegt sich nicht mehr, sie atmet nicht, sie ist bestimmt tot", schreit er ins Telefon.

In der Leitstelle der Bremer Feuerwehr und des Rettungsdienstes landen alle 112-Notrufe aus der Stadt. Die Disponenten wissen, wie sich Panik und blankes Entsetzen anhören. Um zu erfahren, welche Art von Notfall vorliegt, stellen sie zwei entscheidende Fragen: "Reagiert die Person, wenn Sie sie ansprechen und rütteln?" und "Atmet sie noch normal?". Ist die Antwort auf beide Fragen "Nein", handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Herzstillstand. Dann geht es um Leben und Tod, und jede Sekunde für lebensrettende Maßnahmen zählt.

"Es muss sofort mit der Wiederbelebung begonnen werden. Sofort meint, der Anrufer oder ein anderer Mensch, der vor Ort ist, muss das übernehmen", sagt Michael Richartz, Leitstellen-Leiter und Sprecher der Bremer Feuerwehr. Parallel zu dem Anruf werden Rettungs- und Notarztwagen alarmiert, allerdings kann es bis zu zehn Minuten dauern, bis die professionellen Lebensretter am Einsatzort sind. Ab drei Minuten nach einem Herzstillstand drohten Schäden am Gehirn, so Richartz. Jede weitere Sekunde ohne Wiederbelebung sei potenziell tödlich.

Die Mitarbeiter in der Leitstelle sind dafür speziell geschult: Sie leiten die Anrufer Schritt für Schritt mit klaren und standardisierten Anweisungen durch Herzdruckmassage und Beatmung. "Der Notarzt ist zu Ihnen unterwegs. Sie helfen Ihrem Kind am besten, wenn Sie das machen, was ich Ihnen erkläre", sagt der Disponent mit lauter und fester Stimme dem Vater. "Stellen Sie das Telefon auf laut. Jetzt legen Sie das Kind mit dem Rücken auf den Boden. Stellen Sie sich seitlich neben das Kind. Legen Sie den Kopf des Kindes gerade hin, danach überstrecken Sie den Kopf leicht. Umschließen Sie Mund und Nase des Kindes. Beatmen Sie das Kind jetzt gleichmäßig mit kurzen Atemstößen. Wiederholen Sie die Beatmung fünf Mal hintereinander."

Der Vater folgt den Anweisungen und beatmet seine leblose Tochter. Nach dem letzten Atemstoß gibt der Disponent die Anweisungen zur Herzdruckmassage: 30 Mal soll der Vater mit den auf der Mitte des Brustkorbs übereinandergelegten Händen drücken: "Zählen Sie dabei laut mit. Dann beatmen Sie das Kind zwei Mal. Ich bleibe bei Ihnen am Telefon." So geht es weiter, Herzdruckmassage und Beatmung im Wechsel, bis Notarzt und Rettungswagen da sind. Als die Profi-Retter übernehmen, sagt der Vater ganz leise: "Das ist sie wieder." Das Kind hat überlebt. Die Tochter ist gesund, trotz des Sauerstoffmangels hat sie keine Schäden davongetragen, wie die Retter später erfahren. Das Protokoll zeigt: 90 Sekunden hat es bis zum Beginn der Reanimation gedauert, der Rettungswagen war nach acht Minuten und der Notarzt nach neun Minuten am Einsatzort.

"Wir haben im Jahr etwa 250 solcher Telefon-Reanimationen", sagt Richartz. "Jeder Disponent muss jederzeit damit rechnen, dass der nächste Anruf ein solcher Fall ist." 140 000 Notrufe über die 112 gehen im Jahr in der Bremer Leitstelle ein. Bereits seit 2008 gibt es einen Algorithmus, nach dem solche Reanimationen am Telefon geführt werden. Algorithmus heißt: ein fester Ablauf mit standardisierten Fragen und Anweisungen, nach denen die Disponenten durch die Reanimation leiten.

An Ablauf und Formulierungen wird immer wieder gefeilt. Denn: Die Anrufer befinden sich in einem emotionalen Ausnahmezustand, die wenigsten reagieren rational. "Vor allem wenn ein Angehöriger betroffen ist, erleben die meisten ihren persönlichen Weltuntergang", sagt Richartz. Deshalb müssen Anweisungen und Fragen klar, kurz und präzise sein – damit es nicht zu Missverständnissen kommt, die wertvolle Zeit kosten.

Früher fragten die Leitstellen-Mitarbeiter beispielsweise, ob der Patient atmet. "Die Antwort war meistens Ja, auch wenn nur nach Luft gejapst wurde. Diese Schnappatmung kann aber eindeutiges Zeichen für einen Herzstillstand sein, der mit der früheren Formulierung übersehen worden wäre", erklärt Richartz. Deshalb wird heute ausdrücklich gefragt: "Atmet der Patient noch normal?". Auch Fachbegriffe wie Thorax kommen in der Anleitung nicht vor, stattdessen heißt es: "Legen Sie die Hände auf den Brustkorb."

Den Ablauf für die Telefon-Reanimation können die Disponenten per Mausklick aufrufen. Auch für andere Notfälle gibt es Leitfäden: für Verbrennungen, Verbrühungen, lebensbedrohliche Blutungen, Insektenstiche im Mund oder für eine einsetzende Geburt. Aber auch für Rauchentwicklung oder Wassereintritt ins Haus.

Auch wenn die Telefon-Reanimationen für die Leitstellen-Mitarbeiter zum Alltag gehören, sind sie dennoch besondere und je nach Verlauf belastende Situationen, betont Richartz. Vor allem dann, wenn verzweifelte Eltern durch die Reanimation ihres Kindes geleitet werden. Es kommt auch vor, dass in der Panik Gespräche zunächst abbrechen. Das sind dramatische Momente. "Trotz aller professioneller Distanz ist man immer sehr nah dran", sagt Richartz. Für die Mitarbeiter bleibt nach den Telefonaten nicht viel Zeit durchzuatmen. Die Telefone klingeln ständig. Psychologische Angebote gebe es, aber aus personellen Gründen sei es nicht möglich, jeden Mitarbeiter nach einer Telefon-Reanimation etwa nach Hause zur Familie zu schicken.

Umso wichtiger sind Erfolgsgeschichten – wie die des Mädchens. Nachdem das Kind aus der Klinik entlassen wurde, haben die Eltern einen Dankesbrief an die Leitstelle geschrieben. "Ohne Sie hätten wir unser Leben so nicht mehr weiterführen können", steht dort.