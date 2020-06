Das Urteil des Fachmanns: „Genauso richtig“. Und er bekennt, dass bei dieser Auswahl eigentlich nichts schiefgehen konnte. Die Tomaten, Zwiebeln und der Salat gäben die nötige Frische, der Hummus verleihe eine cremige Dichte und die 200 Gramm Gyros sorgen für den herzhaften Biss. „Das Fleisch ist immer saftig“, verspricht der Chef dieses Lokals, das täglich etwa zwanzig Kilogramm der am Spieß gegrillten Schweineschulter verbraucht und als Tipp für die beste Fleischqualität dazu rät, entweder früh mittags oder gegen 18 Uhr zu kommen, da die neuen Spieße meist zu den Zeiten auf den Grill kommen.

Über die Frage, wo es in Bremen die besten Rollos gibt und welche Varianten die leckersten sind, mag stadtweit unter Vielen gestritten werden. Nahezu alle sind sich jedoch einig, dass es nur ein Rollo-Mekka gibt: Tandour. Ganz Bremen kennt den am Sielwall gelegenen Imbiss, in dem wir heute zusammensitzen, aber kaum jemand jenen Mann, der hier seit nunmehr 20 Jahren die Strippen zieht und mir in diesem Augenblick gegenübersitzt: Muru Karalasingam.

„Ich bin zufrieden“, erzählt mir der Tamile, der hier einst mit 18 Jahren als Hilfskraft anfing und es sieben Jahre später zunächst nicht glauben konnte, als er plötzlich das Angebot erhielt, das Lokal zu übernehmen. „Jackpot“, erinnert er heute seine Empfindung, als er drei Monate später den Vertrag unterschrieb. Obwohl das nun über zwei Jahrzehnte her ist, hat sich in seinem Imbiss kaum etwas geändert. Ein neuer Ofen, neue Geräte und Fliesen, aber sonst ist alles wie zur Eröffnung vor über vierzig Jahren.

Probiert und empfohlen

Zu Beginn machen wir uns an den Rollo Kikiriki (ab 4,60). Geflügelfleisch, Eisbergsalat und eine knallgelbe, „Pssst“ genannte Currysauce. „Ich liebe diese Sauce“, erzählt Karalasingam, für den dieser Rolle deshalb auch der leckerste sei. „Aber lieber mit Gyros, weil Schwein viel mehr Geschmack hat als Hähnchen“, fügt der 45-Jährige hinzu. Mir fällt auf, dass diese Variante früher auch mein Favorit war, ich es heute aber nicht mehr nachvollziehen kann. In der Standardvariante fehlt mir einfach die Frische von Tomaten, die dem Gericht im Ganzen und dem relativ trockenen Brustfleisch im Besonderen Lebensspuren einhauchen können.

Weiter geht es mit der veganen Rollo-Variante Falafel (ab 4,60). „Wir kochen die Kichererbsen vorher und frittieren sie nicht“, erklärt Karalasingam die Unterschiede zur klassischen Falafel-Zubereitung. Was manch einem wie ein Sakrileg anmuten darf, hat für den Tandour-Chef zwei wesentliche Vorteile: die vor dem Ofengang zerdrückten Bällchen sind weniger fettig und sie schmecken softer. Beidem kann ich zustimmen.

Während meines Studiums hatte ich eine regelrechte Dul-Kebap-Phase, nachdem ein Kumpel mir diesen mit Hackfleisch zubereiteten Rollo empfahl und ich vom ersten Bissen an umgehauen war. Was gewiss auch am Lammfleisch lag, das der Hindu grundsätzlich lieber verwendet als Rind. Klassisch wird das Fleisch über drei Stunden gekocht und am Ende zusammen mit Salat und einer Wein-Mais-Sauce vom knusprigen, hausgemachten Fladen umhüllt.

Der Gruß aus der Küche

Auswärts zieht es Karalasingam häufig ins indische Restaurant Shalimar, wo er das bollywoodhafte Interieur schätzt und sich gern Chicken Madras als scharfe Version bestellt. Im Viertel kehrt er im Filz ein.

Zur Person

Temi Tesfay

hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Tandour, Sielwall 5, 28203 Bremen, Telefon: 04 21 / 70 27 50, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag durchgehend von 11 bis 5 Uhr, nicht barrierefrei.