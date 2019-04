Im Zuge des Gerichtsprozesses um die seit 25 Jahren vermisste Jutta Fuchs wurde der Tietjensee bei Schwanewede komplett leergepumpt. Eine Tierschützerin nahm daran Anstoß. (Christian Kosak)

Die große Klagewelle, die Ines-Maria Pfeiffer ins Rollen bringen wollte, ist an der Bremer Staatsanwaltschaft abgeperlt. Die Anwältin hatte Anfang Dezember Strafanzeige gestellt „gegen unbekannt beziehungsweise die verantwortlichen Personen, die dafür Sorge getragen haben, anlässlich eines möglichen Mordfalls einer im Jahre 1993 verschwundenen Frau den Tietjensee bei Schwanewede abpumpen zu lassen“. Pfeiffer ging davon aus, dass beim Trockenlegen des Sees „eine Vielzahl an Tieren, zuvörderst Fische, erstickt sind“ – für sie ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und hat das Verfahren eingestellt.

Die spektakuläre Aktion war nicht unumstritten: 35 Millionen Liter Wasser waren im vergangenen Oktober abgepumpt worden, um dem schlammigen See auf den Grund gehen zu können und mögliche Beweisstücke im Zusammenhang mit dem Verschwinden der damals seit 25 Jahren vermissten Jutta Fuchs zu finden. Oder gar ihren Leichnam. Aber weder sterbliche Überreste noch eine Mordwaffe konnten zutage gefördert werden. Was die Polizei auf Anordnung des Landgerichts Bremen aus dem Morast holte, bezeichnete sie selbst als „Banalschrott“. Der unter Verdacht stehende frühere Verlobte der Vermissten wurde schließlich Ende November freigesprochen. Da war der Teich längst wieder mit Wasser befüllt.

Konsequenzen sollte die Angelegenheit aber doch haben: Anwältin Pfeiffer, die in Hemmingen-Arnum eine „Tierkanzlei für Hannover und Umgebung sowie bundesweit“ betreibt, hatte vor der großen Pumpaktion juristische Schritte angedroht. Die Suche nach Beweisen eines Kapitalverbrechens, argumentierte sie, reiche „nicht dazu aus, Tiere bewusst zu töten“. Um die See-Tiere zu retten, war Berufsfischer Horst Gischewski damit beauftragt, den Tietjensee leerzufischen. Rund 500 Kilogramm Silberkarpfen, kleine Barsche und einige stattliche Aale transportierte Gischewski zunächst in einen seiner Beverstedter Fischteiche. Die Silberkarpfen wurden anschließend verkauft und zu Fischfrikadellen verarbeitet. „Und die Aale sind geräuchert worden“, sagt Mathias Schulz, der Pächter des Gewässers.

„Die lächerlichen Evakuierungsmaßnahmen, die der Öffentlichkeit vorspiegeln sollten, dass sämtliche Tiere Sees, bevor sie jämmerlich im Schlamm ersticken, umgesetzt seien, exkulpieren die Verantwortlichen nicht“, hatte Ines-Maria Pfeiffer ihre Sicht auf die Dinge klargemacht: Von Entlastung könne keine Rede sein. „Letztlich hat dieser Mann nur einen verschwindend geringen Teil der gesamten Fischpopulation einfangen können“, begründete sie ihre Strafanzeige – nachdem sie Fotos von der Aktion im Internet betrachtet hatte.

Die Staatsanwaltschaft indes hegt keinerlei Verdacht, dass der Fischer eine Straftat begangen haben könnte. Das Gleiche gilt für alle anderen Beteiligten, für Vertreter der Ermittlungsbehörden, des Technischen Hilfswerks, der Freiwilligen Feuerwehr und wer sonst mit der Leerung des Sees zu tun gehabt hat. „Die Einstellung des Verfahrens beruht auf zwei Aspekten“, sagt Claudia Kück, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen: „Wir haben keine Erkenntnisse, dass Fische verendet sind. Und selbst wenn es so wäre, wäre das kein Verstoß, weil mit der Suche nach einer vermuteten Menschenleiche ein vernünftiger Grund für das Handeln vorlag.“

„Vernünftiger Grund“

Wegen hoher Arbeitsbelastung, „aber auch in der Erwartung, dass die Generalstaatsanwaltschaft Bremen ebenso den ,Deckel' auf das Geschehen legt, werde ich keine weiteren Schritte in der Sache mehr unternehmen“, teilt Anwältin Pfeiffer auf Nachfrage mit. Auch wenn ihr der Einsatz für Tierrecht „eine Herzensangelegenheit“ sei, wie sie im Dezember bekannt hatte. „Es ist ja leider oft so in Tierschutzdingen, dass der Staat wegschaut.“

Das Leerpumpen des Sees hatte laut Landkreis Osterholz als Unterer Naturschutzbehörde „aus naturschutzfachlicher Sicht keine erhebliche Beeinträchtigung“ des Gewässers verursacht. Gleichwohl bedeutete der Eingriff Tabula rasa für den Tümpel. Noch habe sich die Unterwasser- und Schwimmblattvegetation nicht erholt, sagt Pächter Mathias Schulz. Damit fehle vorerst noch die Futtergrundlage für Angelfische. „An den plattgemachten Zäunen sieht man, dass immer wieder Leute am See waren. Manche scheinen wirklich zu glauben, die alten Fische wären wieder zurückgekommen.“