Nach einer Dienstaufsichtsbeschwerde kündigte der betroffene Lehrer eines Bremer Gymnasiums. (Marijan Murat)

Der Lehrer an einem Bremer Gymnasium, gegen den Eltern eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Bildungsbehörde eingereicht hatten, wird nicht mehr in Bremen unterrichten. Das hat die Behörde bestätigt. Einige der Eltern hatten zuvor mitgeteilt, sie seien von der Schule darüber informiert worden, dass der betreffende Lehrer nach den Sommerferien dort nicht mehr unterrichten werde. Auf Nachfrage des WESER-KURIER bestätigt die Bildungsbehörde dies.

Dass der Lehrer nicht weiter hier unterrichten werde, sei keine Entscheidung des Bildungsressorts gewesen, sagt Behördensprecherin Annette Kemp: „Die Lehrkraft hat gekündigt, nach eigenem Bekunden, weil sie dem Druck und den Beschimpfungen psychisch nicht mehr standhalten konnte.“

Klimawandel abgestritten

Eine Gruppe von mehr als 50 Eltern und Schülern hatte dem Lehrer rassistische und herabwürdigende Äußerungen im Unterricht vorgeworfen und eine Vielzahl von Beispielen dokumentiert. Sie schilderten unter anderem, der Lehrer habe einen Schüler namens Cahit als „Dschihad“ angesprochen, sich über die Aussprache geflüchteter Schülerinnen lustig gemacht und abgestritten, dass es einen Klimawandel gebe.

Der Lehrer werde nach den Sommerferien auch nicht an anderen Schulen in Bremen und Bremerhaven unterrichten, sagt Sprecherin Kemp: „Die Lehrkraft hat mitgeteilt, sie werde das Bundesland Bremen verlassen.“

Der Lehrer nahm der Behörde zufolge vor seiner Kündigung an einem Coaching am Landesinstitut für Schulen teil. Das Coaching ist nach Angaben der Schulleitung auch bisher erfolgreich gewesen, so Kemp. Ob die Behörde infolge der Dienstaufsichtsbeschwerde der Eltern weitere Maßnahmen ergriffen hätte, bleibt offen: „Die Prüfung der Äußerungen des Lehrers war nicht abgeschlossen“, betont Kemp. „Es hätte disziplinarrechtliche Konsequenzen geben können.“