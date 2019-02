Am Dienstag werden zahlreiche Schulen in Bremen und Bremerhaven bestreikt (Archivbild). (Peter Steffen/dpa)

Seit 7.30 Uhr sind sie im Streik: Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Hilfskräfte und andere tarifbeschäftigte Schulmitarbeiter bleiben heute dem Unterricht fern, um sich für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Dazu hatten die Bildungsgewerkschaft GEW und die Gewerkschaft Verdi in der vergangenen Woche aufgerufen. In Bremen startete der Streiktag um halb acht an der Allgemeinen Berufsschule (ASB) Steffensweg, die komplett bestreikt wird. Auch die Fachkräfte für Inklusion des Martinsclubs am Buntentorsteinweg haben sich um acht Uhr dem Streik angeschlossen. Um neun Uhr treffen sich die Streikenden dann am DGB-Haus am Bremer Bahnhof. In Walle, sagt GEW-Sprecherin Inge Kleemann, habe der Tag gut angefangen: Knapp 50 Schulmitarbeiter haben dort "die Schule dicht gemacht". Insgesamt gebe es an diesem Morgen drei zentrale Anlaufpunkte: Die Berufsschule in Walle, der Martinclub am Buntentorsteinweg und ein Treffpunkt in Bremen-Nord, von wo aus die Streikenden mit Bussen in die Innenstadt zum DGB-Haus kommen. "Der Rest kommt eigenständig dorthin, um neun Uhr startet die nächste Veranstaltung", so Kleemann.

Fällt Unterricht aus?

Betroffen sind von dem Streik laut Kleemann alle Bremer Schulen: Vor allem Assistenzkräfte, Quer- und Seiteneinsteiger und angestellte Lehrkräfte werden heute nicht unterrichten. "Das betrifft vor allem die Inklusion", sagt Kleemann mit Blick auf die Assistenzkräfte. In Bremen startete der Streiktag um halb acht an der Allgemeinen Berufsschule (ASB) Steffensweg, die komplett bestreikt wird. Auch die Fachkräfte für Inklusion des Martinsclubs am Buntentorsteinweg haben sich um acht Uhr dem Streik angeschlossen. Die GEW rechnet mit 500 bis 600 Teilnehmern, darunter Lehrer, Schulsozialpädagogen und Verwaltungsangestellte. Mit Unterrichtsausfällen an weiteren Schulen ist zu rechnen, die Betreuung der Kinder soll durch Notdienste gewährleistet werden. Der größte Teil der Lehrer in Bremen ist verbeamtet und darf nicht in den Streik treten. In Bremerhaven trafen sich die Streikenden ebenfalls um 7.30 Uhr vor der Schule am Ernst-Reuter-Platz. Die Bremerhavener Lehrer und Schulmitarbeiter werden dann nach Bremen fahren, wo um 12.30 Uhr ein große Kundgebung zusammen mit den Bremer Streikenden geplant ist.

Wo kann ich mich über Unterrichtsausfall informieren?

Ob der Unterricht ausfällt, erfahren Eltern und Schüler an der jeweiligen Schule. Bestreikt werden sollen alle Schulformen. Eine zentrale Informationsstelle gibt es nicht.

Was fordern die Streikenden?

Bisher hätten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, bemängelte die GEW. Sie fordert sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 28. Februar in Potsdam. (dpa/haf/röh)

++ Dieser Text wurde um 8.35 Uhr aktualisiert. ++