Die Personalsituation in Sachen Inklusionspädagogik bleibt auch in Bremen weiterhin kritisch. Das geht aus einer Mitteilung des Senats hervor, die am Mittwoch im Landtag diskutiert wurde. Demnach sind insgesamt 65 entsprechende Lehrstellen für sonderpädagogische Fachkräfte an den Oberschulen, sieben Stellen an Grundschulen und fünf Stellen an Gymnasien in Bremen momentan unbesetzt, heißt es in der Antwort des Senats auf eine Große Anfrage von SPD und Grünen. In Bremerhaven fehlen insgesamt 30 Sonderpädagogen an Grund- und Oberschulen sowie in der Werkstufe.

„Nicht der Grundgedanke der Inklusion ist falsch, sondern ihre Umsetzung“, erklärte Thomas von Bruch (CDU) gegenüber Grünen und SPD. „Das Ausmaß des Personaldesasters zeigt sich in den von Ihnen geforderten Antworten.“ Auch Kristina Vogt (Linke) betonte, dass die Mitteilung des Senats die massiven Probleme der Inklusion schonungslos offen lege. 75 Prozent der offenen Lehrstellen im Land Bremen, fügte sie hinzu, betreffen demnach den Bereich Förderpädagogik. Ihr sei deshalb nicht verständlich, warum entsprechende Studiengänge zur Schulung von sonderpädagogischen Lehrkräften nicht nachdrücklicher vorangebracht wurden, so Vogt: „Warum hat das so lange gedauert?“

Laut der Antwort des Senats wird das Studium für das sonderpädagogische Lehramt seit dem Wintersemester 2011/12 in Kombination mit zwei Grundschulfächern in Bremen angeboten. Dabei schließen die Studierenden mit einer Doppelqualifikation ab, einer für Grundschulpädagogik und einer für inklusive und Sonderpädagogik. Erst im Vorbereitungsdienst entscheiden sie sich für eine der Qualifikationen. Derzeit werden 60 Studienanfänger pro Jahr für diese Abschlüsse zugelassen. „Das hält der Senat für ausreichend“, heißt es in der Antwort. Seit diesem Wintersemester werde außerdem ein entsprechendes Studium für Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Gymnasien und Oberschulen angeboten.

Einen Zweifel an der Inklusion an sich dürfe es wegen der kritischen Personalengpässe allerdings nicht geben, betonte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) in der Debatte: „Es ist unser verdammtes Recht und unsere verdammte Pflicht, diese Chancen zur Verfügung zu stellen.“