Die Hörsäle der Hochschulen im Land Bremen werden vorerst geschlossen. (Frank Thomas Koch)

Keine Lehrveranstaltungen an den staatlichen Hochschulen im Land Bremen und kein Mensaessen am Boulevard der Universität Bremen: Damit trifft Bremen weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Claudia Schilling, Senatorin für Wissenschaft und Häfen, entschied in Abstimmung mit den Hochschulen, dass bis einschließlich 17. April keine Präsenzlehrveranstaltungen stattfinden sollen. Dies betrifft alle staatlichen Hochschulen, darunter die Universität Bremen, die Hochschule Bremen, die Hochschule Bremerhaven sowie die Hochschule für Künste.

„Der Schutz der Studierenden sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulen hat Vorrang“, sagte Schilling. „Gerade zum Semesterstart kommen viele Studierende wieder zurück nach Bremen.“ Der Prüfungsbetrieb solle unter Beachtung einer sorgfältigen Risikoabwägung aufrechterhalten werden.

Uni-Mensa am Boulevard geschlossen

In der Mensa am Boulevard der Universität Bremen gehen vorerst keine Gerichte mehr über den Tresen. „Sie bleibt bis auf Weiteres geschlossen“, sagt Maurice Mäschig, Referent für Kommunikation des Studierendenwerks Bremen, auf Nachfrage des WESER-KURIER. Zwar sei der Mensabetrieb keine Veranstaltung, dennoch orientiere sich das Studierendenwerk an der Allgemeinverfügung des Bremer Ordnungsamtes, die von Donnerstag, 12. März bis Donnerstag, 26. März gilt und Großveranstaltungen mit über 1000 Menschen untersagt.

„Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es sind keine Corona-Fälle bei uns bekannt“, sagt Mäschig. Die Mensen an der Hochschule Bremen und der Hochschule Bremerhaven bleiben geöffnet. „Die Uni-Mensa hat 1560 Sitzplätze, die anderen Standorte sind kleiner“, erklärt der Referent für Kommunikation.

Darüber hinaus bleibt das Amt für Ausbildungsförderung (BAföG) und die Abteilung Studentisches Wohnen ab Montag, den 16. März, für den Publikumsverkehr gesperrt. Die Mitarbeiter seien aber weiter per E-Mail und Telefon erreichbar.

