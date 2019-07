Die Feuerwehr hat einen Leichnam aus dem Unisee geborgen, offenbar handelt es sich um den vermissten 29-Jährigen. (studio b bremen)

Am Freitagmorgen haben Taucher der Feuerwehr Bremen im Stadtwaldsee in Horn-Lehe eine leblose Person aufgefunden. Die Ermittler der Polizei Bremen gehen davon aus, dass es sich bei dem Leichnam um den 29 Jahre alten Mann handelt, der am Donnerstag in einer großangelegten Suchaktion am und im Unisee gesucht wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bisher nicht vor.

Taucher und DLRG im Einsatz

Badegäste hatten im Bereich des FKK-Strandes am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr gesehen, wie eine Person auf den See hinausgeschwommen sei, plötzlich mit den Armen ruderte und untergegangen sei. Daraufhin suchten Schnorcheltaucher der DLRG sowie Feuerwehrkräfte unter anderem mit Rettungstauchern und einem Hubschrauber nach dem Mann. Die Polizei fand am Ufer persönliche Gegenstände der Person, darunter auch die Ausweispapiere. Die Suche nach dem Mann blieb zunächst erfolglos und wurde am Donnerstagabend abgebrochen. Am frühen Freitagmorgen wurde die Suche fortgesetzt.

Vorbildlich haben sich laut Feuerwehr 50 Badegäste verhalten, die im Uferbereich eine Suchkette bildeten. (sei/var/par)

++ Diese Meldung wurde um 13.05 Uhr aktualisiert. ++