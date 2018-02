500 Leihräder will der Anbieter OBike aus Singapur in Bremen verteilt aufstellen. Sie können per App auf dem Smartphone bestellt werden. In Hannover ist OBike bereits seit Ende 2017 präsent. Die Bremer Verkehrsbehörde mahnt jedoch: Wer ist für die Entfernung und Reparatur kaputter Fahrräder zuständig? Denn in anderen deutschen Städten gibt es da negative Erfahrungen mit der Firma aus Fernost.

(Ein Beitrag von Radio Bremen.)