Im Zeichen von Corona ist das computergestützte Lernen unverzichtbar geworden. (Julian Stratenschulte)

Bremen beschafft in zwei Schritten fast 100.000 Tablet-PCs, um damit flächendeckend an allen Schulen die Schüler und Lehrkräfte auszustatten. Mit dieser Digitaloffensive hofft der Senat, das Lernen auf Distanz unter den Bedingungen der Corona-Krise deutlich zu erleichtern, aber auch grundsätzlich einen Modernisierungsschub im Bildungssektor auszulösen. Die notwendigen 16,7 Millionen Euro für ein erstes Beschaffungspaket sollen kurzfristig bereitgestellt werden. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen.

Wie Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) bei einer Pressekonferenz im Rathaus mitteilte, sollen zunächst rund 30.000 Tablets (IPads) für Kinder aus Geringverdienerhaushalten bereitgestellt werden. Sie hatten es während der Pandemie häufig besonders schwer, vom Präsenz- in den Distanzunterricht zu wechseln - einfach, weil es bei ihnen zu Hause oft keine geeigneten digitalen Endgeräte gibt oder nur ein einziges für mehrere Geschwister. Diesem Zustand soll mit der Beschaffungsoffensive abgeholfen werden. Auch für Lehrer und Referendare werden kurzfristig 7680 IPads gekauft. In einem zweiten Schritt sollen dann alle weiteren Kinder und Jugendlichen an den öffentlichen Schulen des Landes mit kostenlosen Leih-Tablets versorgt werden. Für diese Tranche mit rund 60.000 Geräten veranschlagt der Senat weitere 35 Millionen Euro. Das Geld soll aus dem Bremen-Fonds fließen, einem Finanztopf, der für Maßnahmen zur Überwindung der Corona-Krise eingerichtet wird.