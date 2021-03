Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ der Deutschen Marine soll am kommenden Mittwoch bei der Lürssen-Werft in Berne an der Unterweser ausgedockt werden (Bundesmarine)

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ der Deutschen Marine soll am kommenden Mittwoch bei der Lürssen-Werft in Berne an der Unterweser ausgedockt werden. Anschließend werde das Ausbildungsschiff nach Lemwerder, einem anderen Standort der Lürssen-Werft, überführt, sagte ein Sprecher des Rostocker Marinekommandos am Montag.

Mehr zum Thema Kapitän der Gorch Fock im Interview „Das wird sicherlich ein sehr emotionaler Moment“ Nach mehr als fünf Jahren in der Werft wird das Segelschulschiff Gorch Fock in Kürze wieder in See stechen. Nils Brandt, Kommandant des Großseglers, erklärt die ... mehr »

Dort sollen letzte Arbeiten auf dem sanierten Dreimaster durchgeführt werden. Die Übergabe an die Marine sei für Ende Mai geplant. Die erste Ausbildungsfahrt ist für den Sommer geplant. Zunächst hatte der NDR Niedersachsen berichtet.

Die komplizierte Sanierung hatte dann rund fünfeinhalb Jahre gedauert. Dabei sind die Kosten von geplant 10 Millionen auf etwa 135 Millionen Euro gestiegen. Die Marine bildet auf der Bark ihren Offiziersnachwuchs in seemännischem Handwerk aus. Heimathafen der „Gorch Fock“ ist Kiel.