Osterwiese, Street-Food-Markt, Kinderkulturmeile mit vielen Aktionen sowie verkaufsoffener Sonntag in der City und im Viertel. Das Angebot am Sonntag war riesig, und für so ziemlich jeden (auch Hund) war offenbar etwas dabei. Schon am Mittag war die Stadt voll, Bremer und Bremen-Besucher ließen sich die sonntägliche Shopping-Gelegenheit nicht entgehen.

In dieser Woche soll der Frühling mit ebenso frühlingshaften Temperaturen schließlich auch in Bremen und Niedersachsen Einzug halten. Vorbereitung auf den Start in die warme Jahreszeit ist alles, die Geschäfte in der City und im Viertel brummten jedenfalls. Nach dem Shopping-Vergnügen ging es für viele Besucher zum Abschluss zur Osterwiese – eine Runde in einem der Fahrgeschäfte drehen.