An diesem Montag, 15. März, beginnt in Bremen die Brut- und Setzzeit. Der Tierschutzverein weist in einer Mitteilung darauf hin, dass Hundehalter ihre Vierbeiner an die Leine nehmen müssen. Die Leinenpflicht sieht der Verein in bestimmten Gebieten als durchaus sinnvoll an. Selbst wenn ein Hund einen schwachen Jagdtrieb habe, könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein plötzlich auftauchendes Reh vom Vierbeiner verfolgt wird. Vor allem für trächtige Rehe sei dies hochgefährlich, schreiben die Tierschützer in einer Mitteilung.

Und: „Das Aufschrecken von brütenden Vögeln ist ebenfalls gefährlich.“ Gelege könnten zerstört werden. Der Tierschutzverein kritisiert die Regelung der allgemeinen Leinenpflicht allerdings als zu pauschal: „Da auch in vielen innerstädtischen Grünanlagen Leinenzwang gilt, wird das Recht der Hundehalter auf artgerechte Bewegung ihrer Tiere in unzulässiger Weise eingeschränkt. Leider gibt es zudem immer noch zu wenig Freilaufflächen für Hunde.“ In Niedersachsen gilt die Anleinpflicht ab dem 1. April und endet in beiden Ländern am 15. Juli.

Bremen überarbeitet derzeit das Ortsgesetz, in dem Freilaufflächen für Hunde geregelt werden. Bisher gibt es im Stadtgebiet zwei Freilaufflächen, in der Neustadt und in der Vahr. Seit Jahren wird nach weiteren Flächen gesucht, zuletzt stoppte das Umweltressort die Widmung einer Wiese in Knoops Park in St. Magnus. Im Januar und Februar wurde eine Debatte über Freilaufflächen in der Bremischen Bürgerschaft jeweils ausgesetzt. Der Tierschutzverein moniert: „Regelmäßiger Freilauf ohne Leine ist aber eine wichtige Voraussetzung für die artgerechte Haltung und sozial verträgliche Erziehung von Hunden. Als Lauftiere müssen Hunde ausreichende Möglichkeiten bekommen, ihren Bewegungsdrang auszuleben.“