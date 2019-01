Die Fatih-Moschee in Gröpelingen wurde ebenso eigenfinanziert wie das Bildungszentrum dort, sagt Murat Çelik. (Christina Kuhaupt)

Murat Çelik: Wir hatten bereits eine stellvertretende Vorsitzende, und auch im neuen Schura-Vorstand sitzen zwei Frauen.

Es wäre vermessen zu sagen, dass wir für alle Bremer Muslime sprechen. Aber die Schura Bremen vertritt die Mehrheit der hier organisierten Muslime, und das sind einige Tausend. Außerdem kommen auch nicht organisierte Gläubige zu den Gebeten in unsere Mitgliedsmoscheen und spenden dort ebenfalls.

In der Schura sind 13 Moscheegemeinden arabisch, afrikanisch, kurdisch, bosnisch, albanisch, indonesisch oder pakistanisch geprägt, sieben Gemeinden sind türkischstämmig und gehören zur islamischen Gemeinschaft Millî Görüş. Die Imame werden großteils über Mitgliedsbeiträge und Spenden der Moscheebesucher bezahlt. Fast alle von ihnen sind hier sozialisiert, wenn auch nicht ausgebildet worden, weil die Imamausbildung in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt und früher nicht angeboten wurde.

Das stimmt nur zum Teil. Viele Imame der Millî-Görüş-Gemeinden kommen zwar aus der Türkei, aber nur wenige von ihnen werden von der Religionsbehörde entsandt. Auch die Gehälter der entsandten Imame werden vollständig aus eigenen Mitteln der jeweiligen Gemeinde finanziert. Leider ist die Imam-Ausbildung in Deutschland noch nicht breit genug aufgestellt, um den Bedarf der Gemeinden zu decken.

Murat Çelik, Vorstandsvorsitzender der islamischen Religionsgemeinschaft Schura Bremen. (Elke Hoesmann)

In Bremen gibt es eine Initiative, eine Imam-Ausbildung für hier aufgewachsene Jugendliche aufzubauen. Die teilweise hohen Anforderungen und Hürden seitens der Behörden erschweren aber die Realisierung beträchtlich. Im Hochschulkontext ärgert es mich auch, dass die islamischen Gemeinschaften wenig Mitspracherechte bei dieser Ausbildung haben. Bei den christlichen Kirchen ist das anders. Bei den Muslimen versucht der Staat, ein Islam-Bild nach eigenem Gusto zu formen. Auch werden Imame oft mit kirchlichen Geistlichen verglichen.

In den Moscheegemeinden haben unabhängige Vorsitzende das Sagen – nicht die Imame, die natürlich auch beraten dürfen. Muslimisches Gemeindeleben besteht außerdem nicht nur aus Gebeten, es gibt Angebote von Ehrenamtlichen für alle Altersklassen. Und dafür fließt kein Geld aus externen Quellen, wie häufig gemutmaßt wird.

Unsere Mitgliedsgemeinden sind so aufgebaut, dass sie auf eigenen Beinen stehen können. Die Fatih-Moschee in Gröpelingen wurde ebenso eigenfinanziert wie das Bildungszentrum dort. Es ist eher so, dass Geld aus unseren Gemeinden ins Ausland fließt statt umgekehrt. Zum Beispiel für Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen. Klar ist aber auch, dass die finanziellen und personellen Ressourcen der Bremer Muslime stark begrenzt sind. Wir würden uns bei der einen oder anderen Stelle über eine öffentliche Unterstützung freuen und eine stärkere Würdigung unserer Gemeindearbeit wünschen.

Sie könnte am Ende dazu führen, dass die Gemeinden finanziell weniger gut aufgestellt sind. Die Spendensumme könnte sich nämlich verringern. Schon vor zwei, drei Jahren wurde über eine Moschee-Steuer diskutiert – aber vor dem Hintergrund, dass der Staat einen Beitrag zur Bezahlung bislang ehrenamtlicher Arbeit in den Gemeinden leistet. Jetzt geht es nur noch um Forderungen, die Muslime allein umsetzen sollen.

Keinesfalls wollen wir uns eine Art Korsett aufzwingen lassen. Muslimische Organisationen haben nun mal ganz andere Strukturen als Kirchen. Wir müssen zwar den Weg der Professionalisierung gehen und unsere Gemeinden so aufbauen, dass sie die rechtlichen Vorgaben für eine solche Körperschaft erfüllen. Aber staatlicherseits sollte dies flexibler angegangen werden, die Kirchen dürfen dabei nicht als Maßstab gelten.

Mehr zum Thema Kommentar über eine Moschee-Steuer Forderung nach Moschee-Steuer wirft Fragen auf Eine Moschee-Steuer ist nur auf den ersten Blick eine gute Idee - tatsächlich gibt das Grundgesetz ... mehr »

Sicher ist das ein Prozess, der nicht in wenigen Monaten beendet wird. Die islamischen Gemeinschaften müssen dies erst untereinander ausdiskutieren. So hat es jetzt ja auch der Bremer Senat formuliert.

Wir sind sehr froh darüber, dass uns Gehör geschenkt wird und wir hier als Religionsgemeinschaft anerkannt sind. Das ist nicht die Regel in Deutschland. Ein Punkt, den wir gerne angehen würden, ist ein islamischer Religionsunterricht an Bremer Schulen. Aber um dies zu erreichen, müsste die Landesverfassung geändert werden, und dafür fehlen momentan die Mehrheiten.

Seit Schura, VIKZ und Ditib 2013 den Staatsvertrag mit dem Bremer Senat geschlossen haben, gibt es regelmäßig Diskussionstreffen. Der Ton ist freundschaftlich, kollegial. Die Schura versucht, alle ins Boot zu bekommen und mit einer Stimme zu sprechen.

Zur Person

Murat Çelik ist seit Dezember Vorstandsvorsitzender der islamischen Religionsgemeinschaft Schura Bremen. Der Diplomökonom (38) arbeitet als Consultant in einem IT-Unternehmen.