Will künftig verstärkt freiberuflich tätig sein: Lencke Steiner, Spitzenkandidatin der Bremer FDP. (von Jutrczenka)

Lencke Steiner, Vorsitzende der FDP-Bürgerschaftsfraktion, schlägt privat ein neues Kapitel auf. Steiner sowie ihr Vater und ihr Bruder haben das Familienunternehmen W-Pack Kunststoffe mit Sitz in Huckelriede verkauft. „Die Entscheidung ist einvernehmlich getroffen worden“, bestätigte Steiner entsprechende Informationen des WESER-KURIER. Investor Torben Knappe, der in Potsdam eine Handels- und Ausrüstungsfirma für Boote betreibt, wird laut Steiner sowohl den Standort als auch die rund 50 Arbeitsplätze erhalten. „Er hat tolle Ideen und wird das weiterentwickeln“, so Steiner.

Der Grund für den Verkauf liege in der privaten Lebensplanung der bisherigen Gesellschafter. Sie selbst werde sich neben ihrer Abgeordnetentätigkeit künftig verstärkt freiberuflich betätigen, kündigt die 33-Jährige an. „Ich habe ja schon einiges im Bereich der Moderation von Veranstaltungen gemacht und Vorträge gehalten. Das will ich ausbauen.“