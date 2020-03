Wegen der Corona-Krise kann kein Unterricht in den Schulen stattfinden. Jetzt müssen die Schülerinnen und Schüler zu Hause lernen. (Dirk Waem /BELGA /dpa)

Die Schulen sind zwar zu. Stoff zum Lernen gibt es aber trotzdem. In vielen Fällen schicken Lehrerinnen und Lehrer zum ­Beispiel per E-Mail Aufgaben. Doch es gibt auch Angebote, mit denen man sich selbst Lernstoff nach Hause holen kann – und zwar über das Fernsehen, das Radio und das Internet.

Zum Beispiel bieten das Bundesland Bayern und der Sender Bayerischer Rundfunk ein extra Infoprogramm an. Es heißt „Schule daheim“ und läuft montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr auf dem Sender ARD-alpha. Dieses Angebot ist für verschiedene Jahrgangsstufen und bietet Fächer wie Deutsch, Mathe, Englisch, Geschichte und Bio. Das alles kannst du zudem jederzeit in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks abrufen. In der ARD Mediathek steht alles Mögliche unter der Überschrift „Planet Schule – Lernen, wenn die Schule zu ist“.

Mikado heißt das Kinderprogramm des Hörfunksenders NDR, der auch in Bremen zu hören ist. Davon gibt es nun auch mehr als sonst: und zwar jeden Wochentag von 9 bis 13 Uhr auf NDR Info Spezial. Zum Angebot gehören Hörspiele, Podcasts und zum Beispiel Wissenssendungen. Und auch beim Sender SWR läuft so einiges. Ab sofort werden ab 8 Uhr ein „Tigerenten Club spezial“ und anschließend die Sendungen „Planet Schule“ und „Planet Wissen“ gesendet.