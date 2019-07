Die Lesumbrücke bleibt vorerst gesperrt. (Christian Walter)

Die mit Spannung erwartete Auswertung des Gutachens zur Materialanalyse der maroden Lesumbrücke über die Autobahn 27 hat zum Ergebnis, dass ein weiteres Teilgutachten für endgültige Klarheit sorgen soll. Bei der Präsentation dreier möglicher Varianten am Donnerstagvormittag stellte Martin Stellmann, Sprecher des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) klar: "unsere erste Einschätzung war richtig, so geht es mit dem Bauwerk nicht weiter. Das Gutachten verneint die Möglichkeit der Ertüchtigung, die von Anfang der Favorit für uns war. Insofern teilen wir das Gutachten nicht in Gänze und holen eine zweite Meinung ein."

Verkehrsstaatsrat Ronny Meyer (Grüne) geht davon aus, das "bis Herbst" weitere Materialproben ausgewertet seien. Dann wisse man, ob Variante, die Ertüchtigung denkbar sei. "Es ist klar, dass die Brücke, die täglich von knapp 80.000 Fahrzeugen frequentiert wird, eine sehr wichtige Verkehrsverbindung nach Bremen-Nord und nach Bremerhaven ist. Wir nehmen die Schäden sehr ernst und die Sicherheit liegt uns sehr am Herzen."

Weder die Widerlager der westlichen Brücke, deren älteste Teile aus dem Jahr 1936 stammten, seien beschädigt, noch der Flusspfeiler. "Uns macht der Überbau Sorgen, wir reden über den Stahl, da steckt die Problematik", sagte Stellmann.

Bei alledem steht fest: "Der Neubau ist gesetzt", sagte Meyer. Nachdem die Schäden Ende 2018 bekannt geworden waren, erhielt die Deges, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH - an der auch Bremen beteiligt ist - den Auftrag,mit den Vorbereitungen zu beginnen. 2,24 Millionen Euro werden für die Planungen veranschlagt, 1,8 Millionen Euro davon zahlt der Bund. Bis zum Jahr 2028 alles so weit ist, muss der Verkehr über die übergangsweise hergerichtete oder gebaute Trasse fließen, auch dafür muss der Bund aufkommen "Derzeit ist das ASV die Auftragsverwaltung, wir entscheiden gemeinsam mit dem Eigentümer", sagt Stellmann. Das ist der Bund, ab 2021 wird die Deges die Hoheit über die Autobahnen in Deutschland haben.

Die bevorzugte Lösung ist die Ertüchtigung der rund 110 Meter langen Brücke. Variante 2 ist die oft geforderte Behelfsbrücke, die zu errichten etwa ebenso lange dauern würde. "Das ist aber eine Krücke, mit der wir lange würden leben müssen", sagte Stellmann mit Blick auf 2028. Das stählerne Bauwerk würde Umbauten an Widerlagern und Pfeiler erforderlich machen, ermögliche nur zwei Fahrspuren - wie es sie auch jetzt in der Baustelle gibt, und sei "sehr wartungsanfällig". Variante drei, die ab Herbst umgesetzt werden soll, falls sich der Favorit nicht umsetzen lässt, würde voraussichtlich 23 Monate "ab jetzt" dauern.

Über die Kosten der unterschiedlichen Möglichkeiten lägen dem ASV keine Kenntnisse vor, sagte Bauingenieur Thomas Sauer, Abteilungsleiter Brücken beim ASV. Das erste Gutachten, das vom land Bremen bezahlt wird, habe 300.000 Euro gekostet, für das zweite würden noch einmal rund 50.000 Euro fällig - insgesamt so viel, wie zuvor veranschlagt. Das zu kalkulieren, sei personell nicht zu leisten gewesen: Die Unterlagen der auszuwertenden Materialbeprobung hätten bereits einen Umfang von fast 500 Seiten gehabt. Er steht hinter dem Versuch, die Brücke zu reparieren: "Wir sagen: Wir machen das so oft, dass wir glauben, das könnte gehen."

Variante 1 – Ertüchtigung

Das ASV will zunächst an der Variante festhalten, die Brücke zu ertüchtigen. Das heißt, Teile der Brücke auszubessern und zu erneuern. Dies bedinge aber auch, dass weitere technische Untersuchungen auf Grundlage der jetzt vorliegenden Ergebnisse erfolgen müssen, heißt es in der Mitteilung. Der Umbau würde rund 14 Monate dauern, bis dahin wären drei Spuren befahrbar. Ein Gutachter hält diese Variante jedoch für nicht machbar. Daher wird nun ein neues Teilgutachten in Auftrag gegeben, dass im Herbst ausgewertet werden soll.

Variante 2 - Behelfsbrücke

Die zweite Variante ist eine Behelfsbrücke. Diese wäre grundsätzlich möglich. Laut ASV überwiegen jedoch die Nachteile. Daher werde diese Möglichkeit nicht weiter verfolgt. Eine solche Brücke könnte an der Lesumbrücke nur zweispurig eingesetzt werden, außerdem müssten trotzdem umfangreiche bauliche Maßnahmen vorgenommen werden.

Die Brücke wäre nur mit eingeschränkter Geschwindigkeit befahrbar und würde regelmäßige Erhaltungsarbeiten, teilweise unter Vollsperrung, erforderlich machen. Auch diese Variante würde 14 Monate dauern.

Variante 3 - Erneuerung Brückenüberbau

Eine weitere Option wäre ein neuer Brückenüberbau. Die Pfeiler könnten bestehen bleiben, der Rest würde erneuert. In diesem Fall wären drei Fahrspuren nutzbar. Sollte Variante 1 nicht möglich sein, will das ASV die Umsetzung dieser Lösung verfolgen. Ein Nachteil ergebe sich durch eine längere Bauzeit, die Variante würde bis Juli 2021 dauern.