Immer wieder müssen Teilstücke von Autobahnen und Brücken saniert werden. Nun ist die Lesumbrücke auf der A27 dran. (Maximilian von Lachner)

Dem Bremer Norden drohen starke Verkehrsbehinderungen und Staus. Die Autobahnbrücke im Zuge der A 27 über die Lesum muss schneller als gedacht saniert werden. Und zwar ab sofort. Das teilten Brigitte Pieper, Chefin des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV), und Jens Deutschendorf, Staatsrat im Bremer Verkehrsressort am Dienstagnachmittag mit. In Fahrtrichtung Walsrode muss die Brücke gesperrt werden. In beide Richtungen soll es aber zweispurig an der Baustelle vorbei gehen, der Verkehr wird auf die Fahrtrichtung Bremerhaven verlegt.

Klar ist, dass an dem ältesten Teil der Brücke, die aus drei Bauwerken besteht, etwas getan werden muss. Stahlträger aus dem Jahr 1949 sind Stand jetzt nicht mehr tragfähig genug. In weiteren Untersuchungen soll genauer geklärt werden, ob die Brücke verstärkt werden oder ein Neubau her muss. Derzeit werden vorbereitende Maßnahmen getroffen, ab dem 17. Dezember soll gesperrt werden.

Die A 27 führt in Richtung Bremerhaven und in Richtung Bremen jeweils dreispurig über den Fluss. Durch die anstehenden Bauarbeiten wird die marode Brücke vor allem für die zahlreichen Pendler in die Innenstadt zu einem Nadelöhr.

Ausweichmöglichkeiten wären im Falle einer Teil- oder Komplettsperrung nur die Burger Heerstraße oder über Ritterhude. Bei beiden Umleitungen würde dies zu einer massiven Überlastung von kleineren Straßen führen.

Der schlechte Zustand der Brücken in Bremen ist seit Jahren ein Dauerthema. In den vergangenen Jahren sind unter anderem die Brücke Heinrich-Plett-Allee über die Bundesstraße 6, die Lesumbrücke in Burglesum (Burger Brücke), die Wümmebrücke Ritterhuder Heerstraße oder die Brücke Braut-Eichen in Bremen-Nord komplett neu gebaut worden. Gerade begonnen hat der Neubau der Ochtumbrücke an der Autobahn 1, im Jahr 2020 soll die Querung über die Varreler Bäke erneuert werden.

Doch damit nicht genug: Neben der Weserbrücke und der Mahndorf-Brücke („In den Ellern“) auf der Autobahn 1 muss in etwa 20 Jahren auch die Stephanibrücke über die Weser neu errichtet werden. Mit aufwendigen Sanierungsarbeiten haben Bremens Brückenbauer alles dafür getan, damit die Brücken 20 Jahre länger standhalten. Spätestens dann müssen Neubauten her. Da die Stephanibrücke Mängel aufweist, wurde vom ASV ein engmaschiges Monitoring aufgesetzt und Maßnahmen wie Überholverbot, Abstand für Lastwagen oder einen schmaleren Fuß- und Radweg getroffen.

Für die Brücken in Bremen gelten wie in ganz Deutschland Auflagen mit jährlichen Prüfzyklen in unterschiedlicher Intensität, die der Bund vorgebe. Insgesamt ist das Amt für 2200 Bauwerke von Tunnel bis Treppen in Bremen zuständig, in dieser Liste enthalten sind 760 Brücken. Bis zu 100 Brücken im Land Bremen müssen in den nächsten Jahren repariert werden, hatte der Senat vor Monaten bekannt gegeben. Bei rund 30 Brücken bestehe sogar dringender Handlungsbedarf, hieß es.