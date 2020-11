Arbeiten an der Fahrbahn

Lesumbrücke ist am Sonntag gesperrt

Nina Willborn

Autofahrer müssen am Sonntag, 22. November, in Bremen-Nord mit Staus rechnen. Die Lesumbrücke ist zwischen acht und 16 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an der Fahrbahn.