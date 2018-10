Birgit Svensson (links) berichtet seit 15 Jahren aus dem Irak. Das Bild zeigt sie 2017 auf dem Rückweg aus Kerbela mit ihrem Begleiter Akeel. (Birgit Svensson)

"Mörderische Freiheit" ist der Titel des neuen Buches, in dem Birgit Svensson das Leben im Irak in den vergangenen 15 Jahren beschreibt. Die Journalistin hat die politisch katastrophale Zeit nach dem Sturz von Diktator Saddam Husseins unmittelbar miterlebt. Nach dem Irakkrieg kam das Land, besetzt durch eine westliche Allianz unter Führung der USA, nie ganz zur Ruhe. Durch das Erstarken des religiösen Extremismus und die Formierung der Terrormiliz Daesch wurde das Land erneut in einen Bürgerkrieg gestürzt. Auch nachdem die Organisation weitgehend besiegt ist, geht der Wiederaufbau schleppend voran.

Birgit Svensson (Jonas Kako)

Wie hat sich der Irak entwickelt - und wie ist die Lage heute? In ihren Reportagen berichtet Svensson von Korruption und Vetternwirtschaft, vom Aufstieg des Daesch, von Frauenrechten und der Hoffnung der irakischen Jugend auf eine bessere Zukunft.

Svensson lebt seit 2003 in Bagdad. Als Korrespondentin berichtet sie unter anderem für den WESER-KURIER, aber auch für die Zeit, die Welt und den Deutschlandfunk. Am kommenden Samstag erscheint ein großes Dossier über die aktuelle Lage des Daesch im WESER-KURIER.

Bereits am Dienstag, 9. Oktober, liest Birgit Svensson im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft aus ihrem neuen Buch. Der Eintritt ist frei. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn der Lesung um 18.30 Uhr.

Wir verlosen ein Exemplar von "Mörderische Freiheit. 15 Jahre zwischen Himmel und Hölle im Irak". Beantworten Sie uns dafür nur eine Frage:

"In welchem Jahr wurde Saddam Hussein hingerichtet?"

Schicken Sie die Antwort bitte per E-Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de. Einsendeschluss ist der 12. Oktober um 12 Uhr. Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen an. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt und kann sich das Buch gegen Vorlage eines Ausweises im Kundencenter des Pressehauses in der Martinistraße abholen. (ech)