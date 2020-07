Caritas-Mitarbeitende verteilten Lunch-Pakete an Obdachlose. (Caritas Bremen)

Mehr als 5000 Lunch-Pakete im Wert von 30 000 Euro hat die Caritas Bremen an Obdachlose bisher verteilt. Am Freitag, 31. Juli, endet diese krisenbedingte Hilfsaktion. „Allmählich greifen die in Bremen etablierten Hilfen für wohnungslose Menschen wieder“, sagt Cornelius Peters, Leiter Soziale Dienste der Caritas Bremen. „Deshalb stellen wir die in der Zeit des Lockdowns ins Leben gerufene Aktion ein.“

Im März waren aufgrund der Corona-Krise viele Unterstützungsangebote für Wohnungslose mit sofortiger Wirkung eingestellt worden. „Von jetzt auf gleich waren wir auf uns gestellt“, sagt ein Obdachloser. „Alle sollten zu Hause bleiben: Wir hatten keines. Händewaschen als Schutz vor Corona war für uns nicht möglich.“

Die Caritas Bremen öffnete da die Johannis-Oase in der Innenstadt unter strengen Auflagen. Um den Wohnungslosen die Wartezeit zu verkürzen, verteilten Mitarbeitende vor der Propsteikirche St. Johann Kaffee sowie Lunch-Pakete mit einem Getränk, Obst, Süßigkeiten und einer warmen Mahlzeit.

Für die Aktion sei bewusst ein lokaler Partner gesucht worden, berichtet Svenja Schulz, Koordinatorin des Projekts. Da der türkische Imbiss Kervan ebenfalls vom Lockdown betroffen war, wurden dort werktags bis zu 50 warme Mahlzeiten bestellt – zu Sonderkonditionen. „Die Wohnungslosen waren sehr dankbar und haben oft betont, dass ihnen das Essen gut schmeckt", berichtet Svenja Schulz.

Zahlreiche Spenden hätten die Lunch-Paket-Aktion ermöglicht, die in der Zeit der Corona-Krise gesammelt worden seien, so Caritasdirektor Martin Böckmann. „Unser Dank gilt deshalb den Menschen, die das Projekt mit einer Spende an den Caritas-Stiftungsfonds ‚Allgemeine Hilfen – offen und individuell‘ (Ahoi) unterstützt haben.“ Die Propsteigemeinde St. Johann habe Räume zur Verfügung gestellt, um Kaffee zu kochen und die Lunch-Pakete vorzubereiten.

„Wir spüren mittlerweile die Ausläufer der Corona-Krise“, sagt Svenja Schulz. „Menschen, die durch Corona in eine Notlage geraten sind und dies nachweisen können, können sich auch weiterhin bei uns melden. Für sie stellen wir aus dem Caritas-Stiftungsfonds 'Ahoi' eine Soforthilfe zur Verfügung.“