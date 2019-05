Trauergottesdienst im Bremer Dom: Kastendiek war vergangenen Montag nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren verstorben. (Christina Kuhaupt)

Angehörige, Parteikollegen und Wegbegleiter haben am Mittwoch bei einem öffentlichen Trauergottesdienst im St.-Petri-Dom von CDU-Landeschef Jörg Kastendiek Abschied genommen.

In den Trauerreden würdigten sein langjähriger Parteifreund Thomas Röwekamp sowie die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Kastendieks Einsatz für Bremen und für die Politik. Der Vorsitzende der Bremer CDU, Bürgerschaftsabgeordnete und ehemalige Wirtschaftssenator war am vergangenen Montag nach schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren verstorben.

Neben Kastendieks Familie, Freunden und Kollegen nahmen auch zahlreiche CDU-Parteikollegen sowie Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft an dem Gottesdienst teil. Zu den mehreren Hundert Trauergästen gehörten neben CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder unter anderem Bürgermeister Carsten Sieling und Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (beide SPD) sowie die Bremer Senatorinnen und Senatoren.

Pastorin Ingrid Witte richtete in ihrer Predigt den Fokus auf Kastendieks Wirken als Politiker und Familienvater sowie seine Lebensfreude. Sie nahm dabei immer wieder Bezug auf Textpassagen des 23. Psalms aus dem Alten Testament. Kastendieks Wille, Verantwortung beispielsweise in der CDU zu übernehmen, habe ihn genauso ausgezeichnet wie sein Engagement und seine Zielstrebigkeit: "Er wusste, was er wollte." Bis zuletzt habe er mit ebenso starkem Willen gegen seine schwere Erkrankung gekämpft und auf Heilung gehofft. Dabei habe er stets weitergearbeitet und sich mit vollem Einsatz seiner Familie, seiner Partei und seinen Hobbys gewidmet: "Er hat dem Krebs nicht die Macht über sein Denken und Handeln gegeben."

CDU-Bundeschefin Kramp-Karrenbauer sprach in ihrer Rede über Kastendieks unermüdlichen Einsatz für die Christdemokraten. Kastendiek war neben seiner Tätigkeit als Landesparteichef zugleich Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Dieses Engagement sei auch in den Wochen vor seinem Tod nicht abgebrochen. "Jörg Kastendiek hat voller Leidenschaft gelebt und gearbeitet. Er stand für die Hingabe für seine Ideale, seine Stadt und seine Familie", sagte Kramp-Karrenbauer. Kastendiek habe mit dem Dienst an Bremen auch in den schweren Stunden seiner Erkrankung den Willen gezeigt, zu gestalten und für seine Ideale zu kämpfen. "Sein Tod lehrt uns die Grundwahrheit des Lebens: Wir haben nicht alles in der Hand", sagte Kramp-Karrenbauer. Das sei auch in den hitzigen Zeiten des Wahlkampfes eine Ermahnung: "Es gibt Dinge, die wichtiger sind."

Thomas Röwekamp, Chef der CDU-Bürgerschaftsfraktion, warf in seiner Rede einen Blick auf die lange Freundschaft, die ihn mit Kastendiek verband. Dabei betonte er die hohen Ansprüche seines Parteikollegen an die eigene Arbeit. Seine Leistungsbereitschaft habe er bereits durch seinen beruflichen Werdegang gezeigt: Nach seinem Realschulabschluss und der Ausbildung zum Betonbauer habe er sich immer weiter bis zum Diplomingenieur vorgearbeitet. Dieser Leistungsgedanke habe ihn auch von Beginn an in seiner Arbeit in der CDU angetrieben und ausgezeichnet: "Er hat sich immer um Aufgaben, nie um Posten beworben."

Kastendieks Handeln in der Politik sei immer von Respekt für den Gegner und einem ausgewogenen Austausch geprägt gewesen. Er habe in der Politik und privat nie aufgegeben, das habe sich auch in seinem unermüdlichen Kampf gegen seine Krankheit gezeigt. Beruflich habe er in der nächsten Zeit kürzer treten wollen, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. "Ich verneige mich vor deinen Leistungen, deiner Leidenschaft und deiner Liebe", sagte Röwekamp.

