Das Babykörbchen ist abgeschirmt. Wenn die Klappe geöffnet wurde, werden Ärzte, Schwestern und Pfleger automatisch benachrichtigt. (Kuhaupt)

Das Display zeigt 37 Grad Celsius an. Auf diese Temperatur ist das Wärmebettchen geheizt. Es ist leer. Einzig ein roter Briefumschlag liegt darin, auf ihm steht „Für die Mutter“. Das Bett ist ein Babykörbchen. Mütter, die keinen anderen Ausweg mehr wissen und verzweifelt sind, können ihr Kind in dem Wärmebett anonym ablegen. Seit 2002 gibt es dieses erste und bis heute einzige Babykörbchen in Bremen. Auf Initiative der damaligen Gesundheitssenatorin Karin Röpke (SPD) ist es damals am Krankenhaus St.-Joseph-Stift eingerichtet worden. 24 Mütter haben seitdem den roten Umschlag gefunden.

Das Babykörbchen fällt von außen nicht gleich in den Blick. Es ist mit einer Holzwand abgeschirmt, ein blaues Schild weist den Weg. Die Mutter, die davor steht, kann durch ein Fenster in den kleinen Raum dahinter sehen. In den unteren Teil ist eine Klappe eingelassen, durch die ein Kind in das Wärmebett gelegt werden kann. „Sobald die Klappe geöffnet und wieder geschlossen wird, geht ein Alarm ein, der auf unsere Telefone weitergeleitet wird“, sagt Güzide Kadah. Die Kinderkrankenpflegerin und Teamleiterin der Integrativen Wochenbettpflege hat diesen Moment bereits einige Male in ihrem Dienst miterlebt. „Gefühle und Gedanken in diesem Moment sind sehr ambivalent. Es fühlt sich an, als ob die Zeit kurz stehen bleibt, alles andere ist ausgeblendet“, sagt sie. „Schock, Sorge, Traurigkeit und Erleichterung, alles kommt zusammen. Schock, weil klar ist, dass in dem Bettchen ein Baby mutterseelenallein und verlassen liegt. Sorge um die Mutter, welche Umstände sie zu diesem Schritt gebracht haben. Erleichterung, weil sie diesen Ausweg gesucht hat.“

Über eine Kameraaufzeichnung können Schwestern, Pfleger und Ärzte überprüfen, ob ein Baby in dem Wärmebett liegt. Die Kamera in dem Raum ist ausschließlich auf das Bett gerichtet. Sie erfasst nicht, wer auf der anderen Seite des Fensters steht. „Die Mutter bleibt anonym“, sagt Kadah. In dem roten Briefumschlag finden die Mütter Informationen in mehreren Sprachen. „Sie haben uns Ihr Baby anvertraut. Wir werden es gut versorgen“, steht unter anderem darin. Und: „Sollten Sie sich doch entschließen, mit Ihrem Kind zu leben, helfen wir Ihnen nach Lösungen zu suchen und beraten Sie umfassend.“ Der Brief bietet der Mutter auch eine Möglichkeit, später doch noch zu ihrem Kind zurückzukehren. Er ist mit einem Symbol gekennzeichnet, mit dem sie sich als Mutter ausweisen kann.

Der Umschlag enthält außerdem eine Liste von Gynäkologen, an die sich die Mütter ­anonym wenden können. „Sie haben ihr Kind ohne Hebamme oder Arzt zur Welt gebracht, es geht auch um die Gesundheit der Mutter“, sagt Kadah. Auch Adressen für eine anonyme psychologische und seelsorgerische Betreuung sind aufgelistet. Auf einem anderen Blatt wird der Mutter die Möglichkeit gegeben, persönliche Daten ihres Kindes einzutragen: Datum und Uhrzeit der Geburt, welchen Namen sie sich wünscht und andere Angaben oder auch Botschaften.

„Dabei ist vor allem das Kind im Blick. Jeder Mensch möchte wissen, woher er kommt. Wenn sich diese Kinder irgendwann in ihrem Leben auf die Reise in ihre Vergangenheit begeben, beginnt ihre Geschichte mit dem Babykörbchen“, schildert die Kinderkrankenpflegerin. Manche Mütter hätten eigene Botschaften und Briefe hinterlassen, die sie vorher verfasst haben.

Kadah erinnert sich an einen sehr langen Brief, den eine Mutter an ihr Kind geschrieben hat. „Darin erklärt sie, warum sie keinen anderen Ausweg gesehen hat. Und sie schreibt: ‚Deine Mutter wird dich immer lieben‘.“ Es habe aber auch Babys gegeben, für die nichts hinterlassen worden sei. Ein Urteil darüber stehe ihr nicht zu, auch nicht darüber, dass eine Mutter ihr Kind in einem Babykörbchen ablegt, sagt Kadah. „Ich kenne die Umstände nicht. In diese Situation kann man sich nicht hineinversetzen, aber man denkt natürlich trotzdem darüber nach.“

Für Schwestern, Pfleger und Ärzte auf der Station sind diese Kinder besonders, sagt Kadah. „Für alle ist das eine extrem emotionale Situation, die Kinder bekommen zusätzliche Aufmerksamkeit und Zuwendung. Es kommt ja keine Mutter, die mit ihnen kuschelt.“ Sobald die Kinder von dem Babykörbchen auf die Station gebracht werden, beginnt ihre Zukunft. Ute Kamp vom Sozialdienst des Krankenhauses informiert die Adoptionsstelle. „Das geht alles sehr schnell“, sagt sie.

Knapp 100 Babykörbchen, Babyklappen oder Babytüren gibt es in Deutschland. Die erste Klappe wurde 2000 von dem Projekt Sternipark in Hamburg eingerichtet. Ziel der Angebote: Sie sollen Kindsaussetzungen und -tötungen verhindern. Babyklappen sind bis heute umstritten und werden kontrovers diskutiert. Der Deutsche Ethikrat spricht sich gegen Babyklappen aus: Die bestehenden Angebote anonymer Kindesabgabe seien ethisch und rechtlich sehr problematisch, insbesondere weil sie das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft und auf Beziehung zu seinen Eltern verletzten.

Das Klinische Ethik-Komitee des St.-Joseph-Stifts hat ebenfalls ein Positionspapier zur Einrichtung des Babykörbchens verfasst. Wie im Deutschen Ethikrat sei auch im Komitee die ethische Argumentation unterschiedlich, heißt es in dem Papier. Auch für die Befürworter in dem Gremium stehe fest: „Die Problematik ist groß. Mit der anonymen Kindesabgabe wird tief und unkorrigierbar in Rechte der betroffenen Kinder eingegriffen. Die elterliche Verantwortung für das Kind wird in schwer erträglicher Weise beeinträchtigt, Missbrauchsgefahren, etwa die Verdeckung von Straftaten, bestehen“, steht in dem Positionspapier. Dennoch spreche sich eine Mehrheit für eine Aufrechterhaltung des Angebots aus, das auf Initiative der Politik eingerichtet worden sei. Das Babykörbchen sei beizubehalten, solange nicht sicher ausgeschlossen werden könne, dass eine Babyklappe dazu beitrage, in Einzelfällen Leben zu retten.

Kinderkrankenschwester Güzide Kadah unterstützt das Angebot des Babykörbchens „voll und ganz“, wie sie sagt. „Es ist ein sehr emotionales Thema für uns und für alle Beteiligten. Im Vordergrund steht das Wohl des Kindes.“