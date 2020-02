Bis zum angesetzten Bauende werden die Budde- und Eickedorfer Straße in Richtung Findorfftunnel gesperrt bleiben. (Roland Scheitz)

Die Baustelle entlang der Findorffstraße bewegt sich ihrem Ende zu. Am Mittwoch wurde zwischen Budde- und Eickedorfer Straße das letzte Teilstück des Schlauchliners eingebracht, der den mehr als hundert Jahre alten Abwassersammler verstärken soll. Der 80 Tonnen schwere und 146 Meter lange „Stützstrumpf“ besteht aus harzgetränkten Synthesefasern.

Mit der Fertigstellung dieses letzten Bauabschnitts soll Ende März die gesamte Kanalbaumaßnahme abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt der Bereich zwischen Budde- und Eickedorfer Straße in Richtung Findorfftunnel für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Bürgerpark ist frei. Die Umleitungen sind großräumig ausgeschildert.

Mehr zum Thema Bauarbeiten dauern noch bis Herbst Kanalbau in Findorff verzögert sich Der Zeitplan für die Kanalbaustelle in Findorff steht nun fest: Bis Ende März sollen die Baumängel ... mehr »

Insgesamt laufen die Bauarbeiten an der Findorffstraße seit etwas mehr als drei Jahren. Bereits 2014 hatte Hansewasser bei Kanalinspektionen einen deutlichen Scheitelriss an den alten Kanalrohren entdeckt. Zwischen Ende 2016 und April 2019 wurde zunächst in offener Bauweise ein neuer Kanal parallel zur Bürgerweide gezogen. Sobald dieser in Betrieb genommen werden konnte, folgte die Sanierung des alten Kanals weitgehend in geschlossener Bauweise.

Für die „Zwillingskanäle" hatte sich die Projektleitung von Hansewasser entschieden, weil sie in ihrer hydraulischen Leistungsfähigkeit auf künftige Starkregenereignisse eingestellt sind. Der alte Abwassersammler, der auf den 570 Metern zwischen Findorfftunnel und Hollerallee verläuft, stammt aus dem Jahr 1913. Die Bremer Kanalbaupioniere mauerten ihn im so genannten Maulprofil von 1,80 Metern Höhe und 2,55 Metern Breite.

Die Projektplaner hatten sich für die Schlauch-Methode entschieden, weil mit der technischen Alternative – dem Einsatz runder Rohre in den eiförmigen Kanal – ein deutlicher Volumenverlust einhergegangen wäre. Ein Schlauch dieser Dimension ist laut Hansewasser zuvor in Bremen noch nicht verbaut worden.