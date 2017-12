Seit 2004 zeichnet Heinz-Jürgen für die Koordination der Polizeieinsätze bei Fußballspielen in Bremen verantwortlich. Freiburg wird seine 250. Partie sein – dann geht er in den Ruhestand. (Christina Kuhaupt)

Heinz-Jürgen Pusch kommt zu spät zur Verabredung. Viel zu spät. Der Polizeidirektor zuckt entschuldigend die Schultern. Ging nicht anders. Die Besprechung vorher bei Werder Bremen hat viel länger gedauert als gedacht. Eine Spätfolge der Massenschlägerei im Viertel am vergangenen Sonnabend nach dem Werder-Spiel gegen Mainz. Die Nachbereitung des Geschehens, verbunden mit dem nun deutlich ernsteren Blick auf die anstehende Partie im DFB-Pokal am Mittwoch. Welche Auswirkungen könnten die Ereignisse vom Sonnabend auf das Verhalten von Ultras und Hooligans und damit auf das Spiel gegen Freiburg haben?

Womit das Gespräch mit Pusch sofort mitten im Thema ist: Der 62-Jährige ist Ständiger Polizeiführer und koordiniert in dieser Funktion auch den Einsatz der Polizei bei Heimspielen von Werder Bremen. Seit 2004 macht er das. Oder anders ausgedrückt: seit 249 Spielen. Freiburg wird das 250. sein. Und das letzte, in denen Pusch für die Sicherheit verantwortlich zeichnet. Anfang des Jahres geht er in den Ruhestand.

Mehr zum Thema Kritik an Polizeieinsatz Nach der Auseinandersetzung zwischen linken Werder-Ultras und rechten Bremer Hooligans im Viertel ... mehr »

Erst Mainz und dann zum Abschluss Freiburg... Im Vorfeld klang das wie ein gemütliches Austrudeln zum Dienstende. Sowohl die Mainzer Fans als auch die von Freiburg gelten als harmlos, es gibt keinerlei problematische Beziehungen zu den Bremer Ultras. Doch deshalb mit weniger Polizei vor Ort zu sein, erwies sich am Sonnabend im Nachhinein als Fehler. Was Pusch an ein Interview vor 13 Jahren erinnert. „Als ich 2004 in diesem Bereich begonnen habe, wurde ich gefragt, wie ich mir diese Arbeit vorstelle“, erzählt er. „Ich habe geantwortet, dass ‚so wenig Polizei wie möglich‘ mein größter Wunsch wäre.“ Er ist nicht in Erfüllung gegangen, dieser Wunsch.

„Wir versuchen, in allen Bereichen deeskalierend zu wirken“

Trotz aller Bemühungen. „Wir haben so viel getan und versucht“, sagt Pusch und zählt auf: Gespräche mit dem Verein, mit dem Fanprojekt, mit den Ultras, ja sogar mit den Ultras der jeweiligen Gegner, der Einsatz von Fan-Kontaktbeamten, die Begrüßungskultur am Bahnhof, die Einrichtung des Shuttle-Verkehrs... „Wir versuchen, in allen Bereichen deeskalierend zu wirken“, erklärt der Polizeiführer. Und musste doch Spiel für Spiel eine Vielzahl von Polizeikräften einsetzen.

Seit 2004 ist Pusch für die Koordination der Polizei rund um den Fußball zuständig. Zunächst als Leiter der Polizeiinspektion Mitte-West, in dessen Zuständigkeit das Weser-Stadion fiel, dann seit Anfang 2009 als Ständiger Polizeiführer der Bremer Polizei. Die Polizeieinheiten zu führen, sie zu dirigieren, die Lage zu beurteilen und in einer unglaublich dynamischen Lage schnell Entscheidungen zu treffen, sei eine ständige Herausforderung, beschreibt Pusch den Reiz dieser Aufgabe.

Mehr zum Thema Polizei rechtfertigt Einsatz bei Massenschlägerei Nach der Schlägerei zwischen Werder-Ultras und Bremer Hooligans im Viertel fühlen sich die ... mehr »

Die Einsatzplanung ist dagegen ein eher langfristiges Geschäft. Sie beginnt schon vor Saisonbeginn mit Bekanntgabe des Spielplans für die Bundesliga. „Man schaut dann, welche Begegnung wann stattfindet und legt anhand der Erfahrungen der Vorjahre die Grunddaten fest, wie viele Polizisten eingesetzt werden“, erläutert Pusch. Eine erste, grobe Planung, die sich dann zum jeweiligen Spieltag hin mehr und mehr verdichtet. „Wie ist die Tabellensituation der Vereine? Wie viele Gäste werden erwartet und wie reisen sie an? Gab es in den letzten Wochen und Monaten Vorfälle?“, zählt Pusch Fragen auf, die in die endgültige Entscheidung zum Umfang des Polizeieinsatzes einfließen. „Ein, zwei Tage vor der Partie gibt es dann letzte Sicherheitsgespräche und am Tag selbst die Einsatzbesprechung.“

3500 Polizisten im Einsatz

In der Regel hatte Pusch zwischen 125 und 1200 Polizeikräfte zu koordinieren. „Mein größter Einsatz war aber ein ganz anderer“, erinnert er sich. Als Ständiger Polizeiführer sei er ja nicht nur für Fußballspiele zuständig. „Das war 2013 beim NPD-Umzug in der Neustadt. Da waren 3500 Polizisten im Einsatz.“

Einsatzplanung und der Einsatztag sind ein Bereich, für die Pusch seit dreizehneinhalb Jahren verantwortlich zeichnet. Als „Prozessverantwortlicher Fußball“ ist er aber auch mit von der Partie, wenn über Hochwasserschutz oder Umbauten am Stadion gesprochen wird oder Konzepte für Sicherheit, Verkehr oder Anwohner entwickelt werden. Natürlich habe es auch bittere Momente gegeben, betont Pusch. Der Treppensturz in der Westkurve, 2010 bei einer Partie gegen den HSV, war einer davon. 24 Menschen wurden verletzt, mehr als die Hälfte davon waren seine Kollegen. Doch insgesamt bezeichnet Pusch diesen Teil seiner Arbeit als „Glücksfall für mich“. Enorm abwechslungsreich, spannend, dazu das Gefühl, immer wieder neu gefordert zu sein und der enge Kontakt mit vielen seiner Kollegen, auch und gerade den jungen. „Ich hatte immer das Gefühl, dicht am Geschehen zu sein.“

Eher ernüchternd dagegen sein Blick in die Zukunft: Trotz aller deeskalierender Bemühungen seitens der Polizei werde es auch weiterhin nicht ohne massiven Kräfteeinsatz gehen. An der geografische Lage des Weser-Stadions werde sich nichts ändern. Und wohl ebenso wenig an einem „nicht aufzulösenden Grundproblem“. Damit meint Pusch das Verhältnis zwischen Polizei und den Ultras. Rund 500 davon gibt es in Bremen, 300 davon schätzt die Polizei als problematisch ein.

Problematische Ultras

Mit denen komme man einfach nicht ins Gespräch und könne man auch keine Vereinbarungen treffen. „Die einen leben ihr politisches Dogma und sehen sich im Recht, wenn sie auf andere einprügeln. Das können wir als Polizei natürlich nicht tolerieren“, sagt Pusch. Ein anderer Teil der Ultras sei in dieser Hinsicht zwar friedlich, bringe die Polizei aber immer wieder durch Abbrennen von Pyrotechnik auf den Plan.

Sollte es am Mittwoch beim Spiel von Werder gegen Freiburg zu Ausschreitungen kommen, wird Pusch ein letztes Mal gefordert sein. Einmal hat er seine Dienstzeit schon um zwei Jahre verlängert, aber jetzt ist endgültig Schluss. Mit der Polizei, nicht mit dem Fußball. Denn so ganz lassen konnte er dann doch nicht von diesem Thema: Der Deutsche Fußballbund hat sich die Erfahrung des Polizeiführers aus Bremen gesichert. Ab 2018 wird Pusch als ehrenamtlicher Spielbeobachter für den Kontrollausschuss des DFB im gesamten norddeutschen Raum tätig sein.