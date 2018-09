6,5 Meter hoch sind die leuchtenden Stadtmusikanten auf dem Domshof. (Koch)

Die Bremer Stadtmusikanten gibt es jetzt zweimal in der Innenstadt. Auf dem Domshof machen dem bronzenen Original seit Donnerstagabend Esel, Hund, Katze und Hahn als 6,50 Meter hohe Lichtinstallation Konkurrenz.

Im Auftrag der City-Initiative Bremen sollen die leuchtenden Wahrzeichen den Domshof nicht nur in der langen Shopping-Nacht am Sonnabend, 29. September, gemeinsam mit weiteren Lichtskulpturen erhellen. Die von etwa 8000 Dual-Color-LEDs illuminierten, überdimensionalen Stadtmusikanten sorgen zudem bis zum 5. Oktober während des Internationalen Raumfahrtkongresses IAC für Erleuchtung. Nach dem Kongress werden die neuen Stadtmusikanten an einen weiteren Standort in der Innenstadt umziehen, kündigt die City-Initative an. Bevor Staatsrat Ekkehart Siering die tierischen Lichtgestalten am Donnerstagabend zum Strahlen brachte, gab der amerikanische Musiker Matt Van ein Konzert.